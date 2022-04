Cannabis und Führerschein: gefühlte Ungerechtigkeit für Kiffer

Niemand will wohl bekiffte Fahrerinnen und Fahrer am Steuer – auch nicht die Verfechter einer Cannabis-Legalisierung. Aber wie lässt sich verhindern, dass es so kommt?

Wie beim Alkohol gibt es auch für den Hanfwirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) längst Schnelltests und Blutanalysen, die von der Polizei regelmäßig eingesetzt werden, wenn sich jemand auffällig im Straßenverkehr verhält. Was es beim THC, anders als beim Alkohol, aber nicht gibt, ist ein gesetzlich festgelegter Grenzwert. Und auch sonst sind viele Fragen offen.

Die Geschichte von Uwe Gremer dürfte typisch für viele Cannabis-Konsumenten sein: Er geriet nahe Kronach in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Beamten waren eigentlich auf der Suche nach einem geflüchteten Bankräuber und entdeckten bei Gremer eine Hanfblüte und forderten ihn zum freiwilligen Urin-Test auf.

Polizeikontrolle, Urintest, Blutprobe – Führerschein weg

Gremer betont, er sei völlig nüchtern unterwegs gewesen: "Ich hatte etwa zwölf Stunden vor der Fahrt einen Joint konsumiert, deshalb fiel der Urintest positiv aus, aber der kann ja selbst nach mehreren Tagen noch positiv sein."

Gremer musste zur Blutprobe, dabei wurde ein Blutwert von zwei Nanogramm THC pro Milliliter Blut festgestellt. Die Führerscheinstelle zog seine Fahrerlaubnis ein und ordnete eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung - kurz MPU - an. Mit der MPU sollte er nachweisen, dass er geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen.

Bis zu 5.000 Euro, um den Schein zurückzubekommen

Jahrelang scheute Gremer die Kosten und Mühen. Doch jetzt will er seinen Führerschein zurück und bereitet sich intensiv auf die MPU vor, führt psychologische Fachgespräche, arbeitet seine Sucht-Vergangenheit auf, hat immer wieder Haarproben abgegeben, um seine Abstinenz nachzuweisen. Doch es habe anderthalb Jahre gedauert, bis in seinen Haaren keine Spuren von THC mehr zu finden waren, sagt er.

Allein für die Vorbereitungen der MPU habe er bereits über 2.000 Euro ausgeben müssen, erzählt Gremer. "Dann kommt die MPU dazu, das sind dann noch mal 1.000 Euro. Dann muss man eventuell eine neue Führerscheinprüfung machen. Im schlimmsten Fall ist man da 5.000 Euro los.“

Jobverlust und Isolation

Für Cannabis-Konsumenten sei das Thema Führerschein tatsächlich oft brisanter als eine drohende Strafverfolgung, sagt Georg Wurth. Er ist Vorsitzender der Lobbyorganisation Deutscher Hanfverband.

Strafverfahren wegen geringen Mengen würden oft eingestellt, der Verlust des Führerscheins dagegen bedeute einen schmerzhaften Einschnitt insbesondere für Landbewohner und Menschen, die für ihren Job auf den Führerschein angewiesen sind: "Das kann zu sozialer Isolation führen."

Keine Studien, keine Daten, kein Grenzwert

Auch Hanf-Lobbyist Wurth betont, dass niemand bekifft fahren sollte. Die Frage ist allerdings: Wann ist jemand tatsächlich bekifft und nicht mehr fahrtüchtig? Wissenschaftlich lässt sich das schwer beantworten, weil Cannabis anders wirkt und sich im Körper anders abbaut als etwa Alkohol. Und: Weil Cannabis illegal ist, konnten bisher keine verlässlichen Studien dazu gemacht werden.

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit geht davon, dass ab fünf Nanogramm THC ein erhöhtes Unfallrisiko besteht. Die deutsche Grenzwertkommission hat einen Grenzwert von drei Nanogramm vorgeschlagen. Der Gesetzgeber hat das bisher aber nicht aufgegriffen.

Also hätten die Gerichte entschieden und den Wert ein Nanogramm THC festgelegt, sagt Dieter Müller. Er ist Professor für Verkehrsrecht an der Hochschule der Sächsischen Polizei: "Dieser Grenzwert ist sogar vom Bundesverfassungsgericht festgelegt worden. Und es ist in der Tat ein analytischer Grenzwert."

Gefährdung nicht ausgeschlossen

Analytisch heißt: Ein Nanogramm THC ist die Nachweisgrenze, erst ab diesem Wert kann überhaupt zweifelsfrei von Cannabis-Konsum ausgegangen werden. Über den konkreten Rauschzustand sagt das nichts aus – nur, dass der Betroffene vor nicht allzu langer Zeit Cannabis konsumiert hat.

"Das nennt sich 'abstraktes Gefährdungsdelikt'"“, so Dieter Müller: "Das heißt, die Person fährt nicht berauscht, fährt aber unter dem Einfluss von Cannabis und jederzeit könnte durch eine besondere Fahrsituation zum Beispiel eine Überforderung dieser Person eintreten, die man nicht ausschließen kann."

Wird bei einer polizeilich angeordneten Blutprobe ein Wert von über 1 Nanogramm festgestellt, entscheidet die jeweiligen Führerscheinstelle, ob etwa der Führerschein entzogen und eine MPU angeordnet sowie ein sogenanntes Drogenscreening angeordnet wird.

Dann wird das Blut auch nach THC-Carbonsäure untersucht, ein Abbauprodukt von Cannabis, das Aufschluss darüber gibt, ob jemand regelmäßig kifft. Allerdings sagt es nichts darüber aus, ob sich jemand auch bekifft ans Steuer gesetzt hat.

Mit 16 beim Kiffen erwischt – mit 18 keinen Führerschein

Weil Cannabis illegal ist, gehen die Behörden aber quasi automatisch davon aus, dass regelmäßige Kiffer ungeeignet für einen Führerschein sind. Und das gilt auch, wenn die Kontrolle, bei der jemand mit Cannabis erwischt worden ist, gar nichts mit dem Straßenverkehr zu tun hatte, sagt der Erlanger Rechtsanwalt Christoph Johannsen.

Johannsen vertritt regelmäßig Menschen, die wegen ihres Cannabis-Konsums Ärger mit der Führersteinstelle haben. Das könne auch Minderjährige betreffen, die noch gar keinen Führerschein haben, aber zum Beispiel im Park von der Polizei beim Kiffen erwischt werden.

"Auch in so einem Fall geht eine Kontrollmitteilung an die Führerscheinbehörde", so Johannsen. "Selbst wenn die Polizei nur beobachtet, wie ein abgerauchter Joint-Stummel irgendwo im Gebüsch verschwindet, geht eine Kontrollmitteilung an die Führerscheinbehörde."

Wer also mit 16 im Park beim Kiffen erwischt worden ist, dem kann es passieren, dass er zwei Jahre später Probleme hat, zur Führerscheinprüfung zugelassen zu werden. Denn im Gegensatz zum legalen Alkohol gibt es für die Behörden beim illegalen Cannabis keinen akzeptablen Konsum oder gar Genuss, sondern nur den Missbrauch, kritisiert Georg Wurth vom Hanfverband.

"Wenn jemand einfach jeden Abend ein Feierabendbier trinkt, ist das auch regelmäßig. Und da würde jetzt auch nicht irgendwer sagen: Dem muss man unbedingt den Führerschein abnehmen." Georg Wurth, Deutscher Hanfverband

100.000 dürfen fahren – mit THC im Blut

Und noch etwas sorgt bei Hanflobbyisten und Kiffern für Unverständnis: Es gibt in Deutschland rund 100.000 Menschen, die regelmäßig Cannabis konsumieren und trotzdem fahren dürfen. Patienten, die meist wegen einer schweren Krankheit medizinisches Hanf ärztlich verschrieben bekommen. Das können bis zu 100 Gramm im Monat sein.

Diese Konsumenten würden allerdings wochenlang unter ärztlicher Aufsicht auf ihr Medikament Cannabis eingestellt, betont Verkehrsrechtler Dieter Müller. Und da sie das Cannabis in der Apotheke erhalten, sei – anders als beim Straßendealer – auch sichergestellt, dass der THC-Gehalt stets derselbe ist.

Wie viele Menschen aktuell in Deutschland illegal unter Cannabis-Einfluss fahren, weiß niemand. Auch nicht, bei wie vielen Unfällen Cannabis eine Rolle spielt. Diese Daten werden aktuell nicht erhoben bzw. nicht ausgewertet. Das müsse sich dringend ändern, findet Dieter Müller. Erst auf Grundlage solcher Zahlen sollte dann über eine Cannabis-Legalisierung und eventuelle Grenzwerte entschieden werden.

Null-Toleranz auch beim Alkohol?

Wobei der Professor an der sächsischen Polizeihochschule durchaus Verständnis für Argumente der Legalisierungsbefürworter hat: "Wir haben drei Millionen Kiffer in Deutschland. Für die gehört das zu ihrem Leben dazu und die wollen aus der Illegalität heraus."

Das Argument, Alkohol sei im Straßenverkehr ja auch erlaubt, sei durchaus nachvollziehbar, so Müller. Denn der Grenzwert von 0,5 Promille erlaube de facto alkoholisiertes Fahren mit einer Konzentration, die ungesund sei und die zu Unfällen führen könne.

Was die Frage aufwirft: Sollte auch für Cannabis-Konsumenten ein Wirkungsgrenzwert eingeführt werden, z.B. drei Nanogramm THC pro Milliliter Blut wie es die deutsche Grenzwertkommission schon vor fünf Jahren vorgeschlagen hat? Oder sollte in Zukunft Null-Toleranz für alle gelten? Das hieße auch beim Alkohol 0,0 Promille.