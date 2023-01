Cannabis-Streit: Bayern verwahrt sich gegen Lauterbach-Attacke

Im Streit um die geplante Cannabis-Legalisierung wehrt sich der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek gegen Angriffe aus Berlin. Der CSU-Politiker wies auf BR24-Anfrage entschieden den Vorwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zurück, das neue Gesetz werde kommen, weil auch Bayern den steigenden Cannabis-Konsum nicht unter Kontrolle bringe. "Das sind völlig haltlose Stammtisch-Parolen, die Herr Lauterbach da zum Besten gegeben hat."

Lauterbach: Bayern bekommt Cannabis "nicht in den Griff"

Der Bundesminister hatte am Dienstagabend in der ARD-Sendung "Hart aber fair" die Cannabis-Pläne der Ampel-Koalition als Versuch verteidigt, die Zahl der Abhängigen und den Konsum der Droge durch junge Leute einzuschränken. "Das ist ja auch ein Präventionsgesetz." Zugleich sollten dadurch Drogenkriminalität und illegaler Handel bekämpft werden.

Lauterbach betonte: "Der Cannabis-Konsum ist ja da!" Während beim Alkohol ein Rückgang zu verzeichnen sei, werde immer mehr Cannabis konsumiert – auch im Freistaat. "Wir führen nicht in Bayern den Cannabis ein, sondern Sie kriegen ihn nicht in den Griff", sagte der Bundesminister in der TV-Debatte an die Adresse des bayerischen Wissenschaftsministers Markus Blume (CSU), mit dem er sich einen kontroversen Schlagabtausch lieferte.

Lauterbach: "Cannabis mit guter Qualität ohne Kriminalität"

Aktuell habe ein "hochkrimineller Markt" zum Ziel, junge Menschen möglichst schnell in eine "Multi-Abhängigkeit" zu bringen, beklagte Lauterbach. Um der Drogen-Mafia den Profit zu nehmen, müsse der Bund den Preis von legalem Cannabis auf ein Niveau bringen, bei dem sich der Schwarzmarkt nicht halten könne. "Wir wissen ja ungefähr, was die typischen Preise von Cannabis sind – und das müssen dann Preise sein, die wir ungefähr ansteuern."

Künftig sollten Konsumenten dann die Wahl haben zwischen "Cannabis mit guter Qualität ohne Kriminalität" oder "verunreinigten Cannabis mit viel Kriminalität und dem Versuch von Drogenhändlern, von anderen Substanzen auch abhängig zu machen". Zugleich solle die Prävention insbesondere an Schulen verstärkt werden.

Holetschek: Lauterbach "völlig auf dem falschen Dampfer"

Holetschek sagte BR24, Lauterbachs TV-Auftritt habe deutlich gemacht, dass er "völlig auf dem falschen Dampfer" sei. "Es ist Unfug zu glauben, dass der Konsum einer Droge zurückgeht, wenn man sie legal und damit salonfähig macht." Das Motto im Umgang mit Drogen müsse vielmehr Prävention heißen.

Die Cannabis-Pläne der Bundesregierung verharmlosen nach Meinung des CSU-Politikers die Risiken von Drogen und sind gefährlich – sowohl für die Menschen als auch für das Gesundheitssystem. "Deshalb sollte Herr Lauterbach das Legalisierungsvorhaben endlich stoppen."

Blume warnt vor Folgeerkrankungen

In der Fernsehdebatte hatte auch Bayerns Wissenschaftsminister Blume der Ampel-Regierung vorgeworfen, neuen Suchtmitteln den Weg öffnen zu wollen. Den häufig herangezogenen Vergleich zum Alkohol hält er für kein ausreichendes Argument: "Saufen kann sicherlich keine Legitimation fürs Kiffen sein." Der CSU-Politiker warnte, durch die Cannabis-Legalisierung könne die Nachfrage steigen und zu mehr signifikanten Folgeerkrankungen führen. Eine liberale Drogenpolitik könne kein Weg für Deutschland sein.

Außerdem gehe Lauterbach stillschweigend über internationale Übereinkommen hinweg, kritisierte Blume. Dass der Staat sich in der Drogenpolitik selbst zu einem Markt-Teilnehmer mache, sei "ohne Vorbild". Der Plan, dass der Staat in einen "Preiswettbewerb mit der organisierten Kriminalität" treten solle, sei "absurd". Bei Corona habe der Bundesminister zum Teil für Alarmismus gestanden: "Corona-Angst auf der einen Seite und jetzt plötzlich Cannabis-Euphorie – das passt für mich überhaupt nicht zusammen."

"Berühmter Minister": Lauterbach beklagt Populismus

Lauterbach entgegnete, bei einem so komplizierten Thema wie Cannabis komme man "mit populistischen Gassenhauern" nicht weiter. Die Probleme könnten nicht "wegpolemisiert" werden: "Es wird mehr konsumiert, der Stoff ist unrein und wir haben eine Riesen-Drogenkriminalität." Niemand habe die Möglichkeit, den Cannabis-Konsum einfach zu eliminieren – auch "ihr so berühmter Gesundheitsminister, Herr Holetschek, nicht".

Der SPD-Politiker versprach zugleich mehr Aufklärung an Schulen. Kinder und Jugendliche sollten über mögliche gesundheitliche Schäden informiert werden. Es müsse auch darauf hingewiesen werden, "wie toxisch die Produkte zum Teil sind".

Blume tut sich nach eigenen Angaben sehr schwer damit, Lauterbachs Argumentation zu folgen: "Das ist die Kombination von Vollgas und Handbremse." Einerseits solle ein "Rausch unter staatlicher Anleitung" organisiert werden, andererseits die Prävention verstärkt werden. "Vollgas und Handbremse gleichzeitig, das führt am Ende zum Schleudern", warnte der CSU-Politiker. In der Drogenpolitik, insbesondere mit Blick auf Kinder und Jugendliche, gebe es nur einen Ansatz, der eines Gesundheitsministers würdig sei – "und der heißt: keine Macht den Drogen."

Cannabis-Legalisierung im Koalitionsvertrag der Ampel

Holetschek verwies im BR-Interview darauf, dass sich Bayern mit Präventionsangeboten im Kampf gegen Drogen und vor allem gegen Cannabis-Konsum engagiere. "Erst Anfang November 2022 haben wir ein neues bayerisches Projekt zur systematischen Cannabis-Prävention an Schulen gestartet." Pro Jahr sollten rund 1.500 Schulklassen im Klassenverbund der Jahrgangsstufen 8 oder 9 in Präventionsworkshops mit geschulten externen Fachkräften erreicht werden." Damit reagierte die Staatsregierung auf die Cannabis-Pläne des Bundes.

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbart, "die kontrollierte Abgabe der Droge an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" einzuführen. Im Herbst präsentierte Lauterbach die ersten konkreten Ideen zur Umsetzung. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Europäische Union in einem sogenannten Notifizierungsverfahren (Prüfung) ein Veto gegen die deutschen Pläne einlegt, sollten diese nach Auffassung der Kommission EU- und internationalem Recht widersprechen. Darauf setzt die Union, die gegen eine Legalisierung ist.