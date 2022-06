Bereit für den Boom? Cannabis-Produktion in Deutschland

Die Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag den Konsum von Cannabis legalisieren. Bis Ende Juni laufen derzeit Expertenanhörungen. Aber wenn die Freigabe erfolgt, woher kommt dann das ganze "Gras" für die deutschen Verbraucher? Auf den möglichen Boom hat sich unter anderem die Firma "Demecan" in Sachsen vorbereitet: Sie baut mit behördlicher Zulassung medizinischen Hanf an - auf dem 100.000 Quadratmeter großen Gelände eines ehemaligen Schlachthofs, das mit Videokameras, Wachdienst und Autobarriere gesichert ist. Wo einst Schweine und Rinder geschlachtet wurden, steht heute eine hermetisch abgeriegelte Hanfplantage mit einer genehmigten Produktionsmenge von 1.000 Kilogramm pro Jahr.

Lizenziert und streng abgeschirmt

Das deutsche Start-Up Demecan ist eine von aktuell drei Firmen, die eine Lizenz des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zur Produktion von THC-haltigem Cannabis (Tetrahydrocannabiol) besitzen. Die anderen beiden Firmen haben ihren Hauptsitz in Kanada, produzieren aber auch hierzulande nach den strikten deutschen Vorgaben. Die hier erzeugte, auf wenige Tonnen pro Jahr limitierte Menge medizinischer Hanfblüten wird ausschließlich an die staatliche Cannabisagentur verkauft – im Schnitt 2,50 Euro pro Gramm bekommen die Produzenten. Über die Apotheken können zum Beispiel Schmerz-Patienten dann an Cannabisprodukte auf Rezept kommen. Um den aktuellen Bedarf zu decken, werden bereits jetzt jährlich mehr als 20 Tonnen medizinischer Hanf importiert.

High-Tech statt Acker: Cannabispflanzen am Tropf

Zurück zur Produktion bei Demecan: Wer die Firma in Ebersbach, im Landkreis Meißen, betritt, muss drei Hygieneschleusen passieren und Schutzkleidung tragen. "Damit wir keine Viecher reinkriegen wie Spinnmilben oder Thripse. Alles, was den Pflanzen schaden würde, wollen wir draußen behalten, aus dem Grund ziehen wir uns um und haben das Zinnober hier", erklärt Produktionsleiter Gabriel Notz.

Durch mehrere codegesicherte Stahltüren geht es in die "Schatzkammer" des Unternehmens: zu den Mutterpflanzen. Unter künstlichem Sonnenlicht wachsen die Hanfpflanzen auf sterilisierten Steinwollballen, die über Kunststoffschläuche mit Nährstoffen versorgt werden wie Intensiv-Patienten. An den Zweigen hängen Beutelchen mit Nützlingen, damit Schädlinge den wertvollen Pflanzen nichts anhaben können. Zwei Jahre lang haben die Demecan-Gründer nach der geeigneten Genetik gesucht, um zuverlässig Hanfblüten mit bis zu 22 Prozent des Wirkstoffs Tetrahydrocannabiol, kurz THC, zu gewinnen.

Nur die Blüten interessieren

Die Blätter der Mutterpflanzen werden als Stecklinge vermehrt und wachsen innerhalb von 70 Tagen bis zur Blütenernte. Nur auf den Blütenhaaren unbefruchteter weiblicher Hanfpflanzen bildet sich THC, das je nach Züchtung schmerzlindernd und entspannend oder anregend und erhebend wirken kann. Die Blüten ernten die Mitarbeitenden von Hand, reinigen und trocknen sie maschinell und bewahren sie in einem Tresor, bis sie an die Cannabisagentur des Bundes geliefert werden.

Im Freiland keine Chance für Landwirte

Noch gelangt der medizinische Hanf mit seinen klar definierten Inhaltsstoffen und Qualitätsstandards nur über Apotheken an den Endverbraucher – und das ausschließlich auf Rezept. Genau solch hochwertiges Cannabis ist aber auch interessant für Menschen, die eher die berauschende Wirkung schätzen und gerne als "Gras" in einem Joint rauchen, ohne Sorge vor riskanten Zusatzstoffen und Verunreinigungen.

Freiland-Anbau problematisch

Sollte es eine gesetzliche Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken geben, könnte Demecan die Produktion im einstigen Schlachthof um ein Vielfaches steigern. Die Firma macht schon im ersten Produktionsjahr mehr als eine Million Euro Umsatz. Produktionsleiter Gabriel Notz versteht, dass Landwirte in diesen Markt einsteigen wollen. Aber so leicht ist es nicht. Denn: Beim Freiland-Anbau könnten fremde, männliche Cannabis-Pflanzen die weiblichen Blüten bestäuben. Dadurch würde es zu einer Samenbildung kommen, die die Blüten ungenießbar machten, so Notz.

Außerdem sei der Nutz-Hanf auf dem Acker mit dem medizinischen Hanf hinsichtlich seiner Wirkung nicht vergleichbar. Im Freiland sind nur Sorten zugelassen, deren Blüten höchstens 0,3 Prozent THC enthalten. Berauschende Wirkung: Fehlanzeige.