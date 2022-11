Cannabis-Legalisierung: Was bedeutet das für Autofahrer?

"Ich habe am Abend zwei Joints geraucht und bin am nächsten Tag so gegen 11 Uhr, also wirklich nach zehn Stunden, ins Auto gestiegen. Und wurde dann bei einer Routinekontrolle rausgezogen. Dann musste ich Blut abgeben. Der Wert war über dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert und ich habe meinen Führerschein verloren." Diese Erfahrung hat der Journalist Hubertus Koch gemacht, der seinen Führerschein sogar zweimal abgeben musste.

THC-Grenzwert sagt nichts über Fahrtüchtigkeit aus

Den Führerschein verlieren, obwohl der Konsum schon viele Stunden her ist, das ist etwas, was theoretisch jedem der über drei Millionen Cannabis-Konsumenten in Deutschland drohen kann. Grund dafür ist der Grenzwert, mit dem die Polizei den Cannabis Wirkstoff THC im Blut feststellt. Dieser wurde vor rund zwanzig Jahren festgelegt: auf einen Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Mit diesem Wert können die Behörden feststellen, dass jemand Cannabis konsumiert hat. Ob jedoch die Fahrtüchtigkeit bereits beeinträchtigt ist, dazu sagt dieser Wert nicht aus.

Deshalb fordern Experten, wie zuletzt im Sommer auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar, den Grenzwert zu erhöhen. Dies ist jedoch bislang nicht geschehen.

Geldstrafe, Führerscheinverlust, MPU

Die Folgen können für Betroffene sehr teuer sein. Es droht neben einer Geldstrafe der Verlust des Führerscheins, der nur gegen die erfolgreiche Absolvierung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung wieder zurückgegeben wird. Rund 80.000 sogenannte MPUs werden jährlich in Deutschland durchgeführt, rund ein Drittel davon im Zusammenhang mit Drogen und Tabletten, ein weiteres Drittel im Zusammenhang mit Alkohol. Um eine MPU zu bestehen, lassen sich viele Betroffene vorab psychologisch beraten, was auch noch einmal zusätzlich Geld kostet. So kann das Ganze mit Bußgeld, Abstinenz-Nachweisen, der MPU und einem MPU-Vorbereitungskurs schnell 5.000 Euro kosten und dauert in der Regel viele Monate.

Rechtsanwalt Konstantin Grubwinkler aus München, der regelmäßig Cannabiskonsumenten vertritt und berät, hält die rechtlichen Folgen für zu hart: "500 Euro Bußgeld, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot kann jeder verschmerzen. Aber dann die Entziehung der Fahrerlaubnis mit MPU und allem Drum und Dran, das kostet die Existenz bei vielen. Wenn jemand im Außendienst unterwegs ist oder ein selbstständiger Handwerker, ist ruiniert."

Cannabis nicht mit Alkohol vergleichbar

Eine medizinisch-psychologische Untersuchung soll ermitteln, ob der Autofahrer zwischen dem Konsum von Cannabis und dem Autofahren trennen kann. Genau das ist aber im Vergleich zum Alkohol nicht so einfach möglich. Während sich Alkohol gleichmäßig abbaut und man relativ genau berechnen kann, wann die Fahrtüchtigkeit nach dem Alkoholkonsum wieder da ist, ist dies bei Cannabis nicht möglich. So kann auch Tage nach dem letzten Konsum der Grenzwert noch überschritten werden. Deshalb fordern viele Experten, dass der Grenzwert angehoben wird, eben mit dem Argument, dass man Alkohol und Cannabis nicht vergleichen kann.

Auch Toxikologen wie Stefan Tönnes, Vorsitzender der Grenzwertkommission, fordert eine Änderung der derzeitigen gesetzlichen Regelungen. "Ein wichtiger Faktor, der bei der ganzen Bewertung nicht vergessen werden sollte, ist, dass das Risiko für den Straßenverkehr im Sinne eines Unfallrisikos oder auch Unfallverursacherrisikos bei Cannabis deutlich geringer ist als bei Alkohol."

Bislang hat die Politik noch nicht auf die Empfehlungen des Verkehrsgerichtstag reagiert. Sollte die Legalisierung von Cannabis wie geplant umgesetzt werden, könnte aber auch hier ein größerer Handlungsdruck entstehen.