Pro & Contra: Sollte Cannabis legalisiert werden?

Über ein Viertel der Deutschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren hat – laut Epidemiologischem Suchtsurvey von 2018 – Cannabis mindestens einmal konsumiert. Fast die Hälfte der 18- bis 25-Jährigen hatten 2019 laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Cannabis mindestens einmal ausprobiert.

Das Betäubungsmittelgesetz allerdings verbietet zwar den Konsum von Cannabis nicht – Besitz, Handel und Anbau sind jedoch strafbar. Unter einer Ampel-Koalition könnte sich das ändern. SPD, Grüne und FPD wollen zumindest den Besitz kleinerer Cannabis-Mengen für Erwachsene legalisieren. So werde akzeptiert, was längt gesellschaftliche Realität sei und die Strafvervolgungsbehörden würden entlastet, heißt es. Die Grünen sind für ein Cannabiskontrollgesetz, das die legale Abgabe von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften ermöglicht, auch die FDP denkt an Cannabis-Fachgeschäfte.

Sollte Cannabis also legalisiert werden? Ein Pro & Contra von Jeanne Turczynski und Jeanne Rubner.

Pro

von Jeanne Turczynski, Redakteurin Redaktion Wissen und Bildung

Alkohol ist gesellschaftlich akzeptiert. Bei der Party, bei einem guten Essen, Wein oder Bier gehört oft dazu. Dabei gilt es medizinisch nur als unbedenklich, wenn Männer maximal zwei kleine Biere trinken, Frauen ein Glas Wein am Tag. Und das auch nur, wenn dazwischen Tage liegen, an denen gar kein Alkohol getrunken wird. Alles darüber hinaus ist gesundheitsschädlich. Denn Alkohol kann quasi jedes Organ kaputt machen, von der Leber bis zum Gehirn. Aber Alkohol ist legal. Ab 16 Jahren.

Gemäßigter Konsum ist für Erwachsene unbedenklich

Was Cannabis angeht, so bestätigen Mediziner, dass es für Erwachsene weniger gefährlich ist als Alkohol. Eine Gefahr ist es für das jugendliche Gehirn, weil regelmäßiger Cannabiskonsum das Gehirn schädigen und etwa Psychosen auslösen kann. Allerdings: Ein Joint am Wochenende ist für Erwachsene kein Problem. Trotzdem ist Cannabis immer noch eine illegale Droge. Kaufen, besitzen, verkaufen, alles verboten. Lediglich wenn einem die Tüte zufällig in den Mund geflogen kommt und kurz dran gezogen wird, das ist dann erlaubt.

Erst die Illegalität erzeugt Gefahr

Was juristisch schon schwer nachvollziehbar ist, medizinisch ist das vollkommener Quatsch. Im Gegenteil: Die Gefahr durch Cannabis entsteht eher durch die Illegalität. Dadurch ist oft nicht klar, welche Wirkstoffe im Joint stecken, ob er gestreckt wurde. All das gilt es jetzt ordentlich zu regeln. Kontrolle der Produkte, kein Verkauf an Jugendliche, geregelter Konsum eben – damit Genussmenschen nicht mehr zu Kriminellen gemacht werden.

Contra

von Jeanne Rubner, Redaktionsleiterin Wissen und Bildung

Bei den Argumenten dafür, den Konsum von Cannabis zu legalisieren, wird immer öfter eines genannt: dass nämlich Alkohol auch gefährlich sei. Deswegen müsse man Cannabis so behandeln wie die jetzt schon legalen Rauschmittel. Das ist eine zu billige Begründung. Nur weil eine Droge Schaden anrichtet, ist das kein Grund, eine andere auch noch zu erlauben. Im Gegenteil: Es gibt mit Alkohol und Nikotin schon zu viele legale Drogen, die den Körper schädigen.

Cannabis schädigt das Gehirn

Und Schaden richtet Cannabis auf jeden Fall an. Seine rauscherzeugenden Inhaltsstoffe greifen heftig in das Motivations- und Lernsystem im Gehirn ein. Weil sie die Schaltkreise der Sucht aktivieren, verursachen sie Vergnügen und Wohlbefinden – aber beeinträchtigen zugleich das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit.

Man muss davon ausgehen, dass die Schäden im Gehirn lange andauern und erheblich sein können. Vor allem bei Jugendlichen, deren Nervenverbindungen sich noch umbauen. Das erklärt auch, warum Cannabis schwere Psychosen bis hin zum Suizid auslösen kann.

Cannabis ist toxischer als Alkohol oder Nikotin

Cannabis ähnelt in seiner Wirkung also den abhängig machenden Opiaten und ist damit toxischer als Alkohol und Nikotin. Der Preis ist hoch, wenn wir den Stoff legalisieren – vor allem für Jugendliche. Denn es wird zwangsläufig in ihre Hände gelangen. Wir sollten es bei den wenigen, bisher schon zugelassenen Rauschmitteln belassen.