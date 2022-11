Cannabis-Legalisierung - kein Ausweg aus der Sucht

Am Anfang kiffte Leon nur, er hielt es für ungefährlich. Dazu kam eine Depression. Dann besorgte er sich auf dem Schwarzmarkt stark süchtig machende Opiate in Tablettenform, vor allem Oxycodon. Er rutschte immer tiefer in die Sucht. Heute weiß er, dass diese bereits mit Cannabis begann: "Es gibt keine körperlichen Symptome, aber die psychische Abhängigkeit ist auf jeden Fall vorhanden und es kann die Psyche stören."

Lange Wartezeiten auf Platz in der Langzeittherapie

Leon hat im Sommer mehrere Wochen auf einer ambulanten Entgiftungsstation verbracht. Ein erster Schritt. Aber um clean zu bleiben, braucht er einen Platz in einer Langzeittherapie. Es gibt – je nach Region – in Deutschland jedoch viel zu wenige Plätze.

Betroffene und Suchtexperten bestätigen uns gegenüber Wartezeiten von mehreren Monaten bis zu einem Jahr für einen Platz in einem Langzeitentzug oder bei einer Psychotherapie für Drogensüchtige. Die Deutsche Rentenversicherung nennt eine durchschnittliche Wartezeit von 70 Tagen für einen Langzeit-Entzugsplatz - mehr als zwei Monate. Für Süchtige ist das eine unfassbar lange Zeit. Suchtarzt Henrik Rohner von der Uniklinik Bonn bestätigt: Die langen Wartezeiten seien für Suchtpatienten gefährlich, denn nach der Entgiftung lägen die "Rückfallquoten im 90-prozentigen Bereich".

Forderungen nach besserer Hilfe für Drogenkranke

Betroffene und Suchtexperten fordern nun mehr Hilfe für Drogenkranke. Gabriele Ketterl hat Anfang dieses Jahres ihren 21-jährigen Sohn Daniel verloren. Er starb an einer Überdosis. In seinem Blut: Heroin, Kokain und andere Substanzen. Auch Daniel hat mit Cannabis begonnen. Als die Mutter von seiner Sucht erfuhr, versuchte sie, ihrem Sohn zu helfen. Sie habe 25 Suchtkliniken angeschrieben, aber nur Absagen bekommen: "Wenn der rechtzeitig in einen Langzeitentzug gekommen wäre, hätte er vor allem zum Schluss gerettet werden können", meint Gabriele Ketterl. Sie gibt dem Staat eine Mitverantwortung für den Tod ihres Sohnes.

Lauterbach: Drogenpolitik vergangener Jahre gescheitert

Nun will die Regierung Cannabis legalisieren – die Droge, die für Leon und Daniel der Einstieg in die Sucht war. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärt die Drogenpolitik der vergangenen Jahre für gescheitert, man habe "keine wirklich vorzeigbaren Erfolge in den letzten Jahren erzielen können".

Lauterbach setzt nun auf einen Neuanfang in der Drogenpolitik, indem Cannabis kontrolliert abgegeben werde. Aber geht es in dem neuen Gesetz auch um eine verbesserte Hilfe für Suchtkranke? Mehrfache Interviewanfragen des ARD-Politikmagazins "report München" beim Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert und bei Bundesgesundheitsminister Karl Lautermach wurden abgelehnt. Schriftlich teilt das Ministerium mit, "Fragen zu Reha, Behandlung oder Suchthilfe" seien "nicht Bestandteil des geplanten Gesetzes".

Steigende Konsumentenzahlen

Dabei hat sich die Zahl der Drogentoten in den letzten zehn Jahren verdoppelt, dies belegen die Jahresberichte des Bundeskriminalamtes zur Rauschgiftkriminalität. Trauriger Rekord: Letztes Jahr starben nach Angaben des Bundesdrogenbeauftragten 1.826 Menschen an ihrer Sucht. Der Drogen-Konsum steigt stetig – leicht bei den harten Drogen und massiv bei Cannabis: Mehr als die Hälfte der über 18- bis 25-Jährigen haben Cannabis schon einmal konsumiert, ein Viertel nimmt es auch öfter. So das Ergebnis einer aktuellen Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Kommt das von der Regierung verabschiedete Eckpunktepapier für die Cannabis-Legalisierung durch das Parlament, wären künftig der Besitz und der Erwerb von bis zu 30 Gramm Hasch legal, bei allen Menschen über 18.

Mediziner kritisieren das geplante Cannabis-Legalisierungsgesetz

Kinder- und Jugendärzte, aber auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde sehen das Gesetz besonders für junge Erwachsene kritisch. Cannabis verändere bei jungen Menschen die Gehirnstruktur, warnt Vorstandsmitglied Iris Hauth, Ärztliche Direktorin des Alexianer St. Joseph-Krankenhauses in Berlin-Weißensee.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie rät, Cannabis erst für Menschen ab 21 Jahren freizugeben, denn gerade bei jungen Leuten habe Cannabis ein höheres Risiko, Abhängigkeiten zu erzeugen. "Bis zu 17 Prozent der jungen Leute werden abhängig. Und das sind möglicherweise auch junge Leute, die später zu härteren Drogen wie Heroin und Kokain greifen", sagt Iris Hauth, ärztliche Direktorin des Alexianer St. Joseph-Krankenhauses Berlin-Weißensee.

Lauterbach bestätigt "Unterangebot für Menschen mit Drogenproblemen"

Auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche hakt "report München" bei Gesundheitsminister Lauterbach persönlich nach – Was plant die Bundesregierung, um die Kapazitäten in Suchtkliniken zu erhöhen? Er bestätigt ein "Unterangebot" an Therapieplätzen für Drogenkranke und verspricht ein neues Gesetz: "Da wird es eine Lösung geben." Er werde sie zu gegebener Zeit vorstellen. Was das konkret bedeutet, dazu nennt der Minister noch keine Details.