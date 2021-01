24.01.2021, 18:22 Uhr

Candy Crush und "Merkelchen": Ramelows Plauderei bei Clubhouse

In der Hype-App Clubhouse redet Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ganz locker über die Bund-Länder-Schalten zur Corona-Pandemie - und was er währenddessen so treibt. Jetzt hagelt es Kritik.