"Cancel Culture": Ein Kampfbegriff erobert die US-Provinz

US-Präsident Trump stilisiert die anstehende Präsidentschaftswahl gerne zur Schicksalsentscheidung in dem konservativen Kulturkampf, den er seit seinem Amtsantritt führt. Er wirft seinen Gegnern vor, sie wollten die USA und den "American Way of Life" zerstören.

Als Beleg führt er unter anderem die zahlreichen Vorstöße an, nach dem Tod von George Floyd die Denkmäler von Sklavenhaltern und Südstaatengenerälen zu stürzen. Oder deren Namen aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Trump kritisiert das als "Cancel Culture" - zu Deutsch etwa "Kultur des Auslöschens" von Geschichte.

Besuch in einer historischen Kleinstadt der Südstaaten

Wer sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, wie der Alte Süden der USA vor dem Bürgerkrieg aussah, der wird in der malerischen Kleinstadt Lexington im Bundesstaat Virginia fündig. Viele der prächtigen Stadtvillen stammen noch aus der Zeit vor 1865, ebenso der alt-ehrwürdige Baumbestand.

"Ich denke, Lexington ist etwas ganz Besonderes", meint Marysue Forrest, die den Buchladen "The Bookery" betreibt. Die Einwohner seien tief verwurzelt in ihrer Geschichte. In Lexington haben die beiden bedeutendsten Südstaaten-Generäle, die für den Erhalt der Sklaverei gekämpft hatten, gewirkt: Robert E. Lee und Stonewall Jackson, beide auch in Lexington beerdigt.

Wird die "Washington & Lee-Universität" umbenannt?

Ihre Namen begegnen einem auf Schritt und Tritt in der 7.000-Seelen-Gemeinde. So ist Robert E. Lee auch Namenspatron der örtlichen Hochschule: Der "ashington & Lee–Universität", deren Rektor er nach dem Bürgerkrieg war. "Lees Name ist nun einmal untrennbar verknüpft mit dem Kriegsziel, die Sklaverei zu erhalten", beklagt Chris Gavaler. Der Professor lehrt Literaturwissenschaften an der "Washington & Lee" und gehört zu den 79 Prozent des Lehrkörpers, die im Spätsommer für eine Umbenennung der Hochschule gestimmt haben. "Wer nicht aus den Südstaaten stammt, den stößt eine Uni mit diesem Namenspatron ab", argumentiert Professor Gavaler. Ob die Umbenennung erfolgt, muss nun der Trägerverein der Privat-Uni entscheiden.

Serie von Umbenennungen in Lexington

Dem liegt zusätzlich ein Aufruf von Absolventen vor, es nicht bei Namenskosmetik zu belassen. "Die Umbenennung müsse einhergehen mit einem tiefergehenden Programm, jegliche Diskriminierung an der Hochschule zu unterbinden", fordert Taylor Woods. Er hat in Lexington studiert, im Football-Team der Uni mitgespielt und für die Hochschulzeitung geschrieben.

Sollte die "Washington & Lee" umbenannt werden, dann reiht sich das ein in eine Serie von Neuetikettierungen in Lexington: Der zentrale Friedhof, der bis vor Kurzem nach General Stonewall Jackson benannt war, heißt seit Anfang September, nach einem einstimmigen Stadtratsbeschluss, "Oak Grove Cemetery". Das örtliche "Robert E. Lee – Hotel" ist von seinen Eigentümern in "The Gin" umgetauft worden. Der Buchladenbesitzerin Marysue Forrest geht das, wie vielen Lexingtonern, zu weit: "Es kommt auf den richtigen Umgang mit Geschichte an", meint Marysue. Mit dem Abschrauben von Namensschildern würden Rassismus und Diskriminierung nicht verschwinden. Man müsse zu seiner Geschichte stehen, um daraus lernen zu können.