"Can you hear me now?" Technik-Probleme bei Merkel-Schalte

Plötzlich war da dieses unheilvolle Rauschen und Knattern. Jeder, der schon einmal im Home-Office gearbeitet hat, kennt es: Tonprobleme bei Video-Konferenzen. Auch Kanzlerin Merkel kennt es offenbar, wie sich am Freitag bei einer Schalte mit der Weltgesundheitsorganisation zeigte. Nach der Begrüßung durch Generaldirektor Tedros Ghebreyesus sollte eigentlich die Kanzlerin das Wort ergreifen. Doch zu hören war lange nichts – und dann endlich: "Can you hear me now?" Merkel scheint nicht die Einzige zu sein, die mit Technik-Problemen zu kämpfen hat. Außenminister Maas brachte es bei einer Schalte mit einer spanischen Amtskollegin so auf den Punkt: "Ich will mein normales Leben zurück!"