vor etwa einer Stunde

Bye, Bye Europe: Brexit-Talk in Passau mit Manfred Weber

"Bye, Bye Europe - Der Brexit und seine Folgen" - das ist der Titel zur Gesprächsrunde "Menschen in Europa" in Passau. An der Diskussion beteiligt sich auch der neu gewählte Spitzenkandidat für das Europa-Parlament, Manfred Weber (CSU).