Buschmann verteidigt Corona-Schutzkonzept

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat die geplante Neufassung des Infektionsschutzgesetzes verteidigt. Insbesondere Maskengegnern trat er im Interview mit der "Bild am Sonntag" entgegen. Viele Wissenschaftler gingen im Herbst von einer hohen Belastungssituation für das Gesundheitssystem aus, so Buschmann. Der Einsatz von Masken sei das "mildeste Mittel", um dem entgegenzuwirken: "Am liebsten wäre mir, wir benötigten überhaupt keine Maßnahmen mehr."

Maskenpflicht: Ja, aber ...

Unter anderem sollen die Bundesländer im Herbst wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen anordnen können für alle Menschen, die nicht vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. Viel Kritik gibt es auch an dem Plan, Menschen von Maskenpflichten in Restaurants oder bei Kultur- und Sportveranstaltungen zu befreien, wenn ihre Impfung nicht älter als drei Monate ist. Daneben soll es Ausnahmen für getestete und frisch genesene Menschen geben.

Die Ausnahmen von der Maskenpflicht in Innenräumen sollen den Betreibern mehr Spielraum für unternehmerische Eigenverantwortung eröffnen, betonte Buschmann. So könne ein Betreiber zum Beispiel ein Public Viewing in Innenräumen zur Fußball-WM 2022 organisieren und nur Besucher mit Tests reinlassen, sodass auf der Veranstaltung Normalität ohne Maske mit einem sehr niedrigen Risiko bestehe, erklärte der FDP-Politiker. Denn das Hausrecht jedes Betreibers ermögliche ihm, auch nur von einem Teil der Ausnahmen oder von gar keiner Ausnahme Gebrauch zu machen.

Isolationspflicht ist "richtig"

Der Justizminister betonte, das zeige auch, dass der Gesetzentwurf keine sogenannte 3G-Zugangsregel (Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete) enthalte. Vielmehr wolle man die gesetzliche Grundlage dafür nach der heute noch geltenden Hotspot-Regel sogar streichen, so Buschmann.

Buschmann sagte auch, dass er die Isolationspflicht für Infizierte für richtig halte. Eine mögliche Abschaffung der Quarantäneregeln sei zwar nicht Gegenstand der Verhandlungen mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewesen. Doch er betonte: "Für mich persönlich steht fest: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer ansteckend ist, auch - und zwar aus Rücksicht auf die Gesundheit anderer Menschen."

Kritik am "Flickenteppich"

Bundesweit einheitlich werden lediglich die Schutzmaßnahmen im Fernverkehr der Bahn und beim Fliegen sowie für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geregelt. Neben der Maskenpflicht soll für Kliniken und die Pflege auch eine Testpflicht für Beschäftigte und Besucher gelten, wiederum mit Ausnahmen für frisch geimpfte und genesene Personen. Das neue Infektionsschutzgesetz soll zum 1. Oktober in Kraft treten.

Der Virologe Martin Stürmer etwa warnte vor einem "Flickenteppich", wenn in den Bundesländern unterschiedliche Regeln angewandt werden. Auch der Deutsche Kulturrat kritisierte Sonderregelungen bei der Maskenpflicht in Innenräumen, weil dadurch ein erheblicher Mehraufwand für Kultureinrichtungen entstehe.

Lauterbach: Impfempfehlungen für alle

Mit Blick auf die vierte Corona-Impfung forderte Gesundheitsminister Lauterbach derweil Empfehlungen für alle Altersgruppen. Man brauche für jedes Alter eine Botschaft, sagte er den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe.

Auch die Jüngeren wollten wissen, was sie machen sollen. Beispielsweise müsse ein 40-Jähriger wissen, ob er sich gar nicht, nur in Ausnahmefällen, etwa bei sehr vielen Kontakten am Arbeitsplatz, oder bei Empfehlung des Hausarztes impfen lassen solle.

Für den Herbst rechnet Lauterbach mit insgesamt vier neuen Impfstoffen von Biontech und Moderna, die an Varianten des Coronavirus angepasst seien. Diese würden nicht nur gegen schwere Verläufe schützen, sondern auch in hohem Maße gegen eine Infektion, so Lauterbach weiter. Spätestens dann solle es klare Ansagen auch für die unter 60-Jährigen geben, sagte der SPD-Politiker. Bisher empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) nur eine vierte Impfung für Menschen ab 70 Jahren sowie Risikogruppen.