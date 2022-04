Buschmann: Lieferung schwerer Waffen wäre kein Kriegseintritt

Bei kaum einer Frage ist sich die Ampelkoalition in Berlin derzeit so uneinig wie bei dieser: Soll Deutschland auch schwere Waffen an die Ukraine liefern? Während Grüne und FDP nach anfänglichem Zögern mittlerweile für die Unterstützung durch schweres Militärgerät sind, scheut sich die SPD weiterhin. Vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt dies bislang ab. Er kündigte stattdessen neue finanzielle Hilfen an.

Justizminister verweist auf Völkerrecht

Grund für die Zurückhaltung bei den Sozialdemokraten ist in erster Linie Unsicherheit darüber, ob der Kreml ein solches Vorgehen als aktive Beteiligung an den Kämpfen werten könnte. Diesem Argument hat Bundesjustizminister Marco Buschmann sich jetzt entgegengestellt. Der "Welt am Sonntag" sagte der FDP-Politiker, dass er die Lieferung von Panzern und anderen schweren Waffen an die Ukraine völkerrechtlich gesehen nicht für einen Eintritt in den Krieg gegen Russland halte.

Die Ukraine führe einen erlaubten Verteidigungskrieg gegen Russland, führte Buschmann weiter aus. "Wenn sie also ihr legitimes Selbstverteidigungsrecht ausübt, kann eine Unterstützung durch Waffenlieferungen nicht dazu führen, dass man Kriegspartei wird." Dies sei nicht nur seine persönliche Ansicht, sondern die der Bundesregierung.

Moskau warnt vor Lieferung weiterer Militärausrüstung

In einer Videobotschaft bekräftigte der ukrainische Präsident Selenskyj seine Forderung nach mehr Waffenlieferung aus dem Westen: "Ihr könnt den Krieg viel kürzer machen. Je schneller und in größerer Zahl wir die Waffen erhalten, die wir angefordert haben, desto stärker wird unsere Position sein und desto schneller wird der Frieden kommen". Der Kreml hatte US-Medienberichten zufolge unterdessen eine sogenannte diplomatische Note an die USA geschickt in der Moskau vor "unvorhersehbaren Konsequenzen" aufgrund der stark gestiegenen Militärhilfe der Nato-Länder für die Ukraine warnte. Die Waffenlieferungen würden "Öl ins Feuer gießen".

Ukrainische Flüchtlinge sollen Kriegsverbrechen melden

Neben der Lieferung von Militärgütern aus dem Bestand der Bundeswehr hat sich Buschmann auch zum Vorwurf mutmaßlicher Kriegsgräuel durch russische Soldaten an der ukrainischen Zivilbevölkerung geäußert. Buschmann betonte, Deutschland gehöre zu den weltweit ersten Staaten, die jetzt systematisch Beweise für Kriegsverbrechen in der Ukraine ermittelten und sicherten. "Wir rufen alle ukrainischen Geflüchteten auf, dass sie sich an alle Polizeidienststellen wenden können, wenn sie Opfer oder Zeugen von Kriegsverbrechen geworden sind."

Die Auswertung erfolge durch das Bundeskriminalamt, eingebettet in ein Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts. "Wenn wir russischer Staatsbürger habhaft werden und sie aufgrund von Beweisen anklagen können, dann werden wir sie gemäß dem Weltrechtsprinzip vor Gericht bringen - genauso wie wir es bei syrischen Folterknechten getan haben", versicherte Buschmann. Der russische Präsident Wladimir Putin wäre aber in jedem Fall ausgenommen. Das internationale Recht sehe vor, dass gegen aktive Staatsoberhäupter nicht ermittelt werden darf.

Buschmann sieht sieht bislang keine Beweise für Völkermord

Mit Blick auf die Anschuldigung des US-Präsidenten, Joe Biden, Russland hätte in der Ukraine einen "Völkermord" begangen, sagte der Minister: "Es besteht kein Zweifel, dass widerliche und schreckliche Untaten in der Ukraine durch russische Soldaten verübt werden." Um Völkermord juristisch nachzuweisen, müsste in der Absicht gehandelt worden sein, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Ob Beweise dafür vorliegen, könne er noch nicht sagen. "Aber ich denke, dass Präsident Biden hier weniger eine juristische Beurteilung im technischen Sinne als vielmehr eine klare politische Botschaft aussprechen wollte", so Buschmann.