Artikel mit Video-Inhalten

> Buschmann lehnt gesetzliche Änderungen bei Indexmieten ab

Buschmann lehnt gesetzliche Änderungen bei Indexmieten ab

Bundesjustizminister Buschmann will Indexmieten, die an die Inflation gekoppelt sind, nicht gesetzlich regulieren. Ein Verbot hatte etwa der Mieterbund wegen der aktuell hohen Inflation gefordert. Buschmann will die Lage aber "im Auge behalten".