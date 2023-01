> Buschmann fordert vorzeitiges Ende der Maskenpflicht in Zügen

Schon zum Monatsende will Bundesjustizminister Buschmann die Maskenpflicht in Fernzügen abschaffen. Die niedrige Infektionslage in Deutschland sei günstig. Das reguläre Ende der Pflicht wäre Anfang April.