Buschfeuer in Australien: Notstand in New South Wales ausgerufen

Buschfeuer verwüsten Koala-Kolonie

Unter den Bränden leiden auch die Tiere in Australien. Tierschützer gehen davon aus, dass in einem Schutzgebiet in New South Wales so gut wie die Hälfte der 500 bis 600 dort lebenden Koalas verbrannt ist. Zwei Drittel des Lebensraums der Beuteltiere wurde bereits von den Buschfeuern zerstört.

Die Leiterin des Koala-Krankenhauses in Port Macquarie, Sue Ashton, sprach von einer "nationalen Tragödie". Die Koala-Population in dem Schutzgebiet sei wegen ihrer genetischen Vielfalt als "äußerst selten" deklariert, erklärte sie.

Australien rechnet mit Rekord-Hitze-Sommer

Die Buschfeuer brachen in diesem Jahr besonders früh aus. Ihnen gingen eine ungewöhnlich lange Dürre, starker Wind, geringe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen voraus.

Für den anstehenden Sommer in Australien bereitet sich das Land auf Temperaturen in Rekordhöhe vor.