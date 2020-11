Buschfeuer: Australiens Wälder werden sich nicht ganz erholen

Im Grose Valley, am Fuß der Blue Mountains, zwei Autostunden nordwestlich von Sydney bestimmen rußgeschwärzte Baumstämme das BIld: Keine Äste, keine Blätter - alles Dickicht ist verschwunden. Neun Monate nachdem ein verheerendes Buschfeuer durch den dichten Eukalyptuswald gerast ist, sieht der verkohlte Boden immer noch aus, als wäre er mit einem riesigen glühenden Besen leergefegt worden.

Die Wiedergeburt des australischen Buschs

Doch obwohl im Weltnaturerbe der Blue Mountains 80 Prozent der Eukalyptusbäume verbrannt sind, keimt dort langsam wieder Hoffnung auf. Eine Gruppe Parkranger bestaunt ein uraltes Schauspiel: Die Wiedergeburt des australischen Buschs.

Aus rußgeschwärzten Rinden schieben sich rosafarbene Triebe, Grasbäume tragen wieder Sprößlinge. Waldhüter Mark Gilligan deutet auf eine Reihe verkohlter Akazien, um die herum grüne Heidegräser sprießen. Er erklärt, dass die Wurzeln der jetzt sprießenden Pflanzen unterirdisch der Hitze des Feuers widerstanden haben. Darum können die Pflanzen wieder austreiben, obwohl oben alles verbrannt ist.

Der australische Busch braucht die Feuer sogar fürs Weiterleben - in einem gewissen Maß

Der Ranger ist froh, dass nicht mehr der ganze Wald einer Mondlandschaft gleicht. Die Lage ist besser, als er und seine Kolleginnen und Kollegen sich erhofft haben. Aber während der Feuer dachte auch er, dass die Wälder hier völlig zerstört würden.

Australiens Natur hat über Jahrtausende eine Allianz zwischen Feuer und Pflanzen gebildet. Sogar noch mehr: Der Busch muss brennen, damit er überleben kann. Denn die Samenkapseln vieler Pflanzen platzen nur in der Gluthitze eines Feuers auf.

Dennoch: Gefahr für Ökosysteme

Doch diesmal war die Intensität der Brände so groß, dass allein in Queensland 20 Prozent der ältesten Regenwälder Australiens verbrannt sind. Darum drohen den Ökosystemen drastische Veränderungen, ihre Feuchtigkeitsspeicher, von denen sie sonst zehren, sind in der Hitze der Buschfeuer verdampft. In den Regenwäldern, die Brände nicht gewohnt sind, setzen sich feuertolerantere Pflanzenarten und Unkräuter fest.

150 Millionen für Wiederaufforstung

Australiens Umweltministerin Sussan Ley hat 150 Millionen australische Dollar Soforthilfe bewilligt, um Wälder wieder aufzuforsten. Davon werde der Großteil von ehrenamtlichen Landpflegegruppen und Gemeindeorganisationen verpflanzt. Die Umweltministerin will die Wälder gegenüber künftigen Buschfeuern widerstandsfähiger machen - auch gegen Unkräuter und Schadtiere. Diese Maßnahmen würden von Wissenschaftlern und einem Expertenrat begleitet.

Feuerschutzmaßnahmen nach Tradition der Urweinwohner

Mehr Brandschutzschneisen sollen gepflügt, Dickicht von Hand oder mit dem Einsatz von Nutztieren ausgedünnt werden. In den Wäldern entlang der dicht besiedelten Ostküste sind über die kühleren Wintermonate verstärkt Aborigine-Feuertrupps im Einsatz um das Unterholz kontrolliert abzubrennen - so wie Australiens Ureinwohner traditionell schon seit Jahrtausenden den Busch im Hinterland gezähmt haben.

Trotz Pflanzaktionen: Es braucht Jahre, bis wieder Wald wächst

Und dort, wo die Großfeuer zu Jahresbeginn wirklich nichts als verbrannte Erde hinterlassen haben, braucht die Natur Hilfe. In dieser Mondlandschaft am Fuße der Blue Mountains pflanzt hier zum Beispiel eine lokale Landschaftsschutzorganisation Eukalyptus-Setzlinge - 5.000 an einem Wochenende. Aber es wird Jahre dauern, bis der abgebrannte Wentworth Wald auch nur annähernd wieder wie ein Wald aussieht.

Manche Wälder werden nie mehr wie früher

Darum fordern Umweltgruppen, landesweit müssten zwei Milliarden einheimische Bäume gepflanzt werden, um die Schäden der Buschfeuer zu reparieren. Millionen Setzlinge sind bereits in der Erde, doch für manche Baumarten gibt es, buchstäblich, nicht genug Nachwuchs.

Im Hochland Victorias etwa stehen Rieseneukalypten, die größten Laubbäume der Welt. Mangels Saatgut werden nach den Bränden manche Wälder dort und anderswo nie wieder so sein, wie sie einmal waren.

Ganze Wälder vor dem Kollaps

Der Grund: Wenn es in immer schnellerer Folge brennt, dann sind diese Arten in großen Schwierigkeiten, sagt der Melbourner Ökologe Owen Bassett. Seiner Meinung nach muss das Wiederaufforstungsprogramm ausgeweitet werden und es brauche auch mehr Geld, um Samenbanken auszubauen.

Ganze Wälder stünden durch den Kreislauf von Dürre und Feuer vor dem Kollaps, befürchtet Bassett. Aber er würde diese Forstgebiete gerne für die Enkelgeneration bewahren: "Das treibt uns an, diese Wälder wiederzubeleben."