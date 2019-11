Bus in Istanbul rast in Haltestelle - mehrere Verletzte

Der Fahrer eines Linienbusses ist in Istanbul mit seinem Fahrzeug in eine Haltestelle gerast. Medienberichten zufolge wurden mindestens 13 Menschen verletzt, zwei davon schwer. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Auf Bilder in türkischen Medien ist der Bus zu sehen - die Frontscheibe ist komplett gesplittert.

Polizei zieht Fahrer aus dem Wasser

Nachdem der Bus zum Stehen kam, sei der Fahrer ausgestiegen und habe eine weitere Person mit einem Messer verletzt, heißt es. Anschließend sei er in Richtung des nahe gelegenen Bosporus geflüchtet und dort ins Wasser gesprungen. Die Polizei zog den Mann aus dem Fluss und nahm ihn fest.

Der Vorfall ereignete sich im zentralen Istanbuler Stadtteil Beşiktaş. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.