vor 8 Minuten

Burkinis: Verbot in Koblenzer Schwimmbädern von Gericht gekippt

Die Stadt Koblenz hatte in ihrer Anfang des Jahres in Kraft getretenen Badeordnung das Tragen von Burkinis in städtischen Schwimmbädern untersagt. Dieses Verbot wurde nun vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz kassiert.