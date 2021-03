Burda: Spahn-Ehemann nicht in Maskengeschäft involviert

Der Medienkonzern Burda entlastet seinen Mitarbeiter, Daniel Funke, Ehemann von Bundesgesundheitsminister Spahn, von Vorwürfen, Kapital aus etwaigen Schutzmaskendeals geschlagen zu haben. Das Unternehmen reagierte damit auf entsprechende Medienberichte.

Burda spricht von Hilfsangebot

In der ersten Hochphase der Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr war die Burda GmbH eigenen Angaben zufolge beim Beschaffen damals knapper Schutzmasken behilflich. Dem Gesundheitsministerium seien im April 2020 rund 570.000 Masken mit einer Rechnungssumme von knapp 910.000 Euro geliefert worden, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Spahns Ehemann habe damit aber nichts zu tun gehabt, hieß es weiter.

"Herr Daniel Funke war zu keinem Zeitpunkt über die Transaktion informiert oder involviert." Mitteilung der Hubert Burda GmbH auf Anfrage der dpa

Die Hilfe habe der Vorstand angeboten, hieß es weiter. Außerdem seien keine Provisionen an Mitarbeiter der Hubert Burda Media GmbH gezahlt worden.

Aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß es dazu, dass der Vertrag mit der Burda GmbH "nach Angebotseingang nach einem standardisierten Verfahren zu marktüblichen Preisen geschlossen und abgewickelt worden" ist.

Burda: Geschäft zum Selbstkostenpreis

Burda habe die Kosten für die Masken eins zu eins weitergereicht, erklärte der Burda-Sprecher. Der Stückpreis habe bei rund 1,74 US-Dollar gelegen. Der Konzern betonte, dass es sich um ein reines Hilfsangebot gehandelt habe. Zu keiner Zeit sei ein Geschäft geplant gewesen. Ziel sei gewesen, der Gesellschaft und dem Ministerium schnell zu helfen.

Burda habe die Beschaffung angesichts einer Minderheitsbeteiligung an einem Plattformunternehmen in Singapur angeboten. Die Masken seien dem Ministerium am 17. April 2020 in Shanghai übergeben worden, das dann einen Lufttransport nach Deutschland organisiert habe.

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet unter Berufung auf Ministeriums-Unterlagen, dass der Masken-Deal Interessenkonflikte bergen könne, weil Spahns Ehemann als Lobbyist und Büroleiter der Burda-Repräsentanz in Berlin arbeitet.