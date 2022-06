Bunte Parade und winkende Queen: Feiern zum Thronjubiläum enden

Zum Abschluss der viertägigen Feiern zu ihrem 70. Thronjubiläum hat sich Queen Elizabeth II. noch einmal der begeisterten Menge gezeigt. Die 96-jährige Monarchin trat am Sonntag auf den Balkon des Buckingham-Palastes, lächelte und winkte den Tausenden Schaulustigen zu. Der Palast war der Endpunkt einer bunten Straßenparade, mit der die Briten am letzten Tag der Feierlichkeiten ihre Königin noch einmal hochleben ließen.

Cliff Richard singt vom Doppeldeckerbus

Zu Fuß und zu Pferde begleiteten zahlreiche Soldaten die goldene Staatskutsche, mit der Elizabeth einst zu ihrer Krönung gebracht worden war, auf ihrem Weg zum Palast. Auch Tausende Künstler, Artisten und andere Darsteller waren an der Parade beteiligt, die das Leben der Queen durch die Jahrzehnte darstellen sollte.

Einige der Teilnehmer fuhren in farbenprächtigen Karnevalskostümen gekleidet auf großen Paradewagen mit, andere in Oldtimern oder auf Fahrrädern. Sänger Cliff Richard sang von einem Doppeldeckerbus aus.

"Das passiert nie wieder!"

Die größten Royal-Fans hatten bei kühlen und feuchtem Wetter sogar über Nacht an der Mall ausgeharrt, um sich die besten Plätze entlang der drei Kilometer langen Route zu sichern. "Das ist Teil der Geschichte, das passiert nie wieder", sagte einer von ihnen, der 50-jährige Shaun Wallen.

In der Loge der Königsfamilie verfolgten unter anderem Thronfolger Prinz Charles und dessen Sohn William mit Familie die Parade. Prinz Harry fehlte auch diesmal. Er und seine Frau Meghan hatten sich das ganze lange Wochenende über im Hintergrund gehalten. Für die beiden war es der erste Familienbesuch in Großbritannien, seit sie ihre royalen Pflichten aufgegeben hatten und in die USA gezogen waren.

Rätsel um die Handtasche der Queen gelöst

Elizabeth selbst, die wegen gesundheitlicher Probleme kürzertreten musste, war zuvor nur am Donnerstag öffentlich aufgetreten und hatte bei den Programmpunkten am Freitag und Samstag gefehlt. Sie entzückte die Menge beim großen Jubiläumskonzert am Samstagabend aber mit einem Überraschungsvideo. Darin trat sie in einem Sketch mit Paddington Bär auf, einer animierten Kinderbuch- und Filmfigur.

Beim gemeinsamen Tee im Palast enthüllte die Queen, dass sie Paddingtons Liebe zu Marmeladensandwiches teilt und einen Vorrat davon in ihrer Handtasche aufbewahrt - womit das viel diskutierte Rätsel um den Inhalt ihrer Handtasche gelöst wäre.