Bundesweites Lockdown-Verbot geplant: Bayern will mehr Rechte

Die bayerische Staatsregierung ist unzufrieden mit den Plänen von SPD, Grünen und FDP, die sogenannte epidemische Notlage nationaler Tragweite auslaufen zu lassen und den Spielraum der Länder im Infektionsschutzgesetz einzuschränken. "Der Winter kommt. Die Infektionszahlen steigen. Die Pandemie bleibt unberechenbar", sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Die Länder bräuchten größtmögliche Flexibilität, um auf zunehmende Corona-Zahlen reagieren zu können.

Holetschek kritisierte, es sei nicht sinnvoll, "dass die Landtage künftig in ihrem Recht beschnitten werden sollen, selbst über eine epidemische Lage in ihrem Land zu entscheiden". Damit schränke die Ampel Flexibilität ein, die Handlungsmöglichkeiten der Länder würden geringer. Der bayerische Gesundheitsminister will das nicht hinnehmen und sich mit seinen Länder-Kollegen zusammentun: Er wolle beim kommenden Treffen der Gesundheitsministerkonferenz in Lindau darüber beraten, kündigte der CSU-Politiker an. "Klar ist schon jetzt: Die Ampel-Koalitionäre müssen nachlegen." Dagegen lobte der bayerische FDP-Fraktionschef Marin Hagen die Einigung in Berlin als "guten Kompromiss". Hagen twitterte: "Wäre so mit CSU nicht möglich gewesen."

Corona-Notlage soll zum 25. November enden

SPD, Grüne und FDP, die auf Bundesebene über eine Koalition verhandeln, hatten sich zuvor auf ein gemeinsames Eckpunktepapier zum weiteren Vorgehen im Kampf gegen Corona verständigt. "Eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik, die nach dem Infektionsschutzgesetz Voraussetzung für die Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite ist, besteht aus unserer Sicht jedenfalls nicht fort", sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese in Berlin. Daher soll die Corona-Notlage nach rund 20 Monaten zum 25. November enden.

Ein "Freedom Day" werde der 25. November aber nicht werden, erläuterte der SPD-Innenexperte. Da es in Teilen Deutschlands noch ein relevantes Infektionsgeschehen gebe, dürften die Bundesländer längstens bis 20. März "alltagstaugliche Schutzmaßnamen" erlassen – zum Beispiel eine Maskenpflicht. Dafür wollten SPD, Grüne und FDP im November gemeinsam einen sicheren Rechtsrahmen schaffen.

Keine Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren

Die geplante "Übergangsregelung" sieht zugleich vor, dass in den Bundesländern von Ende November an keine tiefen Eingriffe in Grundrechte mehr möglich sein sollen: "Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird's jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig", betonte Wiese.

Entsprechende Passagen im Infektionsschutzgesetz sollen nach dem Willen von SPD, Grünen und FDP daher gestrichen werden. Laut FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann wird es nur noch einen "überschaubaren Katalog wenig eingriffsintensiver Maßnahmen" geben, die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sprach von einem "Instrumentenkasten" für die Bundesländer. Weiter anordnen können sollen die Länder neben der Maskenpflicht auch Zugangsregeln nur für Geimpfte, Genesene und Getestete (also 3G- oder 2G-Konzepte), Abstandsgebote, eine Kontaktdatenerfassung.

Spahn bietet Unterstützung an

Nach den Planungen der Ampel-Parteien soll der Bundestag das neue Gesetz möglicherweise am 11. November beraten, danach könnte der Bundesrat auf einer Sondersitzung abschließend darüber entscheiden. Denkbar ist dafür der 19. November. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bot den Ampel-Parteien Unterstützung an. "Dies gilt auch für die Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfes", sagte ein Sprecher. Spahn hatte kürzlich selbst vorgeschlagen, die epidemische Lage auslaufen zu lassen.

FDP stichelt gegen Söder

FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann stellte klar, dass die Länder einen gewissen Spielraum behalten sollen. "Die Lage in den Bundesländern ist ja extrem unterschiedlich." Der entscheidende Maßstab dafür, welche Maßnahmen man ergreife, müsse die objektive Lage vor Ort sein. Nur dann könne die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. "Deshalb macht es Sinn, wenn darüber die Bundesländer befinden."

Es gebe Länder wie zum Beispiel Schleswig-Holstein, "wo man sagen kann, die haben die Lage im Griff", sagte Buschmann. Und es gebe Länder wie Bayern, "das würde der Ministerpräsident wahrscheinlich nicht so ausdrücken, aber wo man den Eindruck haben könnte, dass er die Lage nicht im Griff hat, sonst würde er nicht jeden Tag wieder neue Forderungen nach Lockdowns und was weiß ich was in Umlauf bringen".

Der Freistaat zählt mit einer 7-Tages-Inzidenz von 191,3 aktuell zu den Bundesländern mit dem höchsten Wert, nur Sachsen (200,8) und Thüringen (241,8) stehen schlechter da. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte in den vergangenen Monaten zu den Verfechtern einer Corona-Politik mit vergleichsweise strikten Maßnahmen gehört. Zuletzt betonten Gesundheitsminister Holetschek und Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU), die Staatsregierung wolle keinen Lockdown mehr. Über eine Verschärfung der Beschränkungen insbesondere für Ungeimpfte soll in den nächsten Tagen aber beraten werden.

CSU-Abgeordneter: "Nicht nachvollziehbar"

Neben Holetschek kritisierte auch der der CSU-Bundestagsabgeordnete und Unions-Faktionsvize Stephan Stracke das Papier von SPD, Grünen und FDP. "Die Ampel-Parteien wollen den Ländern die Möglichkeit nehmen, bei Gefahr der Ausbreitung von Corona in ihrem jeweiligen Land Schutzmaßnahmen zu treffen, die im Infektionsschutzgesetz gerade gegen die Verbreitung von Corona vorgesehen sind", beklagte der schwäbische CSU-Politiker. Warum den Länderparlamenten diese Möglichkeit genommen werden solle, sei nicht nachvollziehbar.

Ministerpräsident Kretschmer verlangt grundsätzlich 2G

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) twitterte: "Die pandemische Lage nationaler Tragweite ist nicht zu Ende. Im Gegenteil: Sie gewinnt gerade wieder an Kraft und Gefährlichkeit." Die Politik habe im Frühjahr gegen den Rat der Wissenschaft die Aufhebung von Schutzmaßnahmen entschieden. "Die Folge waren Bundesnotbremse und Lockdown."

Wer Normalität erzwingen wolle, verhindere sie möglicherweise, warnte Kretschmer und fügte hinzu: "In diesen Tagen können wir noch entscheiden, ob Einschränkungen auf die Risikogruppe der Ungeimpften konzentriert werden kann." In einigen Wochen werde es auch diese Option nicht mehr geben. "2G ist jetzt zwingendes Muss."

Merkel zu Gesprächen über Verschärfung bereit

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ erkennen, dass sie die bestehende Regelung über die "epidemische Lage" durchaus für bewährt und sinnvoll gehalten hätte. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, dass aus Merkels Sicht die bisherige Verbindung zwischen der festgestellten Sonderlage und den Maßnahmen in der Pandemie bewährt und sinnvoll sei.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen sei die Kanzlerin besorgt. Für sie stelle sich die Frage, ab welchem Warnwert zum Beispiel bei der Krankenhausbelegung auch über zusätzliche Maßnahmen zu beraten wäre. Auch die nun noch geschäftsführende Bundesregierung wäre in einem solchen Fall einer weiteren Zuspitzung der Lage jederzeit bereit, darüber mit den Ländern zu sprechen. Welche Maßnahmen dies sein könnten, darüber wollte Seibert nicht spekulieren.

AfD: Weiterhin erhebliche Grundrechtsbeschränkungen

Die AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Alice Weidel, dagegen warf SPD, Grünen und FDP vor, sie wollten "uns an den Ausnahmezustand als Dauereinrichtung gewöhnen". Für die Bürger sei es "blanker Hohn, dass die Koalitionspartner in spe die nach wie vor erheblichen Grundrechtsbeschränkungen aus ihrem Plan als 'weniger eingriffsintensive Maßnahmen' verharmlosen". Unter der Maskenpflicht litten gerade Kinder und Jugendliche in unzumutbarer Weise. "An der Verfassungskonformität von '3G'- und '2G'-Regeln bestehen nach wie vor begründete Zweifel", kritisierte Weidel.

Lauterbach: "Freedom Day geht nicht"

FDP-Chef Lindner dagegen sprach mit Blick auf die Einigung von einem "weiteren Schritt in Richtung Normalität" und einem "Erfolg für Bürgerrechte". SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach twitterte, die Feststellung der epidemischen Lage habe vielen Menschen das Leben gerettet. "Sie wird jetzt ersetzt durch eine Rechtsgrundlage, die den gleichen Schutz erlaubt." Er fügte hinzu: "Wir sind mitten in der 4. Welle. Freedom Day geht nicht."

(Mit Material von dpa, AFP und Reuters)