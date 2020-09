Bundesweiter Warntag: So klingen die Sirenen

Heute findet erstmals der bundesweite Warntag statt. Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern werden in ganz Deutschland alle Warnmittel erprobt. Zeitgleich werden laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Landkreisen und Kommunen mit einem Probealarm die Warnmittel wie beispielsweise Sirenen ausgelöst.

Ziel des bundesweiten Warntages ist es, die Bevölkerung für das Thema Warnung zu sensibilisieren und gleichzeitig die Funktion und den Ablauf besser verständlich zu machen. Auch auf die verfügbaren Warnmittel wie Sirenen, Warn-Apps oder digitale Werbeflächen soll aufmerksam gemacht werden.

Welcher Ton bedeutet was?

Wichtig ist es, die verschiedenen Sirenentöne unterscheiden zu können. Ist über eine Minute ein auf- und abschwellender Heulton zu hören, sollen sich die Menschen dem BKK zufolge informieren: zum Beispiel über das Fernsehen oder Radio. Dann bestehen womöglich schwerwiegende Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Grundsätzlich wird die Bevölkerung vor Naturgefahren, wie beispielsweise Hochwasser, Überschwemmungen, Lawinengefahr, Erdbeben oder Sonnenstürme gewarnt. Andere Gefahren sind zum Beispiel gefährliche Wetterlagen, Feuer, Unfälle in Chemiebetrieben, Radioaktivität oder Stromausfall.