Bundesweiter Bahn-Streik am Montag von 5 bis 9 Uhr

Kunden der Bahn müssen Montagmorgen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft mit Beginn der Frühschicht um 5 Uhr die Beschäftigten auch in Bayern zu Warnstreiks auf, wie ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk sagte.

Die Aktionen sollen bis 9 Uhr gehen. Laut EVG wird es zu erheblichen Auswirkungen im Nah- und Fernverkehr kommen. Zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen sind auch die Fahrdienstleiter in den Stellwerken. Wenn diese nicht arbeiten, kann der Zugverkehr nicht rollen.

Die Auswirkungen werden sich laut dem EVG-Sprecher weit in den Tag hineinziehen. Auch den S-Bahn-Verkehr in München und Nürnberg wird es wohl treffen. Mehr Informationen für die Bahnkunden soll es im Lauf des Abends geben.

Erhebliche Zugausfälle in NRW erwartet

Die Deutsche Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit, in Nordrhein-Westfalen solle es am Montagvormittag einen Streikschwerpunkt geben, "der voraussichtlich überregionale Auswirkungen haben wird". Insbesondere Reisenden von und nach NRW empfahl das Unternehmen, vor oder nach den Warnstreiks anzureisen. Für Reisende mit Flexpreis- und Sparpreistickets mit Gültigkeit am Montag wurde laut Bahn die Zugbindung aufgehoben, die Tickets konnten bereits Sonntag genutzt werden.

Scheuer-Appell an Tarifparteien

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hofft auf eine schnelle Einigung im Tarifstreit. Scheuer sagte im BR-Interview: "Wir haben Tarifautonomie, das ist auch gut so. Aber ich appelliere an die Vernunft. Die Angebote sind gemacht. Und für die Fahrgäste wäre es kurz vor Weihnachten auch gut, wenn man schnell eine Einigung hätte." Ähnlich äußerte sich Wolf-Dieter Josel, der DB-Konzen-Bevollmächtigte für Bayern. Ein Streik sei immer ungut, die strittigen Punkte müssten möglichst schnell am Verhandlungstisch ausgeräumt werden

EVG brach Verhandlungen am Samstag ab

Die EVG hatte am Samstag die Verhandlungen mit der Bahn abgebrochen. Sie fordert ein besseres Angebot, die Bahn zeigt für die angedrohten Aktionen kein Verständnis. Das verunsichere die Kunden, hieß es von ihrer Seite. Immerhin habe man insgesamt 6,7 Prozent geboten. Die Gewerkschaft hatte 7,5 Prozent für die rund 160.000 Beschäftigten der Bahn gefordert. Allerdings beklagt die EVG, dass die Lohnsteigerung durch die lange Laufzeit von 29 Monaten bei unter drei Prozent liegen würde.

Lokführergewerkschaft verhandelt weiter

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) und die Deutsche Bahn wollen ihre Tarifverhandlungen am Dienstag in Eisenach fortsetzen. Die einzelnen Teilergebnisse der bisherigen Gespräche würden die Fortsetzung der Verhandlungen rechtfertigen, sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky. Beim Arbeitszeitsystem seien deutliche Fortschritte erzielt worden. Auch die Zulagen seien abschlussfähig, heißt es in einer Meldung der GDL. "Wir sind auf einem guten Weg und kurz vor dem Ziel", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler.