Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder weiter

Sieben-Tage Inzidenz in Bayern sinkt weiter

In Bayern bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz zwar deutlich über dem Bundesdurchschnitt, aber immerhin geht der Wert weiter zurück und zwar spürbar. Das RKI meldet am Samstagmorgen eine Inzidenz von 543,7, am Vortag lag diese noch bei 561,5.

Unter den Städten und Landkreisen im Freistaat weist der Landkreis Freyung-Grafenau mit 1.050,3 die höchste Inzidenz auf, gefolgt vom Landkreis Weilheim-Schongau mit 1.049,0 und dem Landkreis Deggendorf mit 918. Laut RKI starben im Freistaat 90 weitere Menschen mit oder an Corona. Nur in vier Bundesländern sind die Werte nach wie vor höher, in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, in Sachsen ist der Wert bei 1.235,1. Den niedrigsten Wert bundesweit hat Schleswig-Holstein mit 148,9.

Lage in Krankenhäusern bleibt angespannt

Im Freistaat werden dem Divi-Intensivregister nach 1.084 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch betreut. Mehr als die Hälfte von ihnen - und zwar 580 - müssen invasiv beatmet werden. Das sind bundesweit die höchsten Werte. Insgesamt sind in Bayern 2.921 Intensivbetten belegt.