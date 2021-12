Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder auf 442,1

Nach einer kurzen Unterbrechung ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen wieder gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen liegt der Wert nun bei 442,1. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Seit Anfang November stieg der Wert rasant an. In der Folge wurden täglich neue Höchststände registriert. Am Dienstag meldete das RKI dann erstmals seit mehr als drei Wochen einen Rückgang der Inzidenz. Bis Donnerstag sank sie von 452,4 auf 439,2.

Bundesweit 75.352 Neuinfektionen – 390 Tote

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 74.352 Neuinfektionen verzeichnet. Deutschland hat damit die Zahl von sechs Millionen registrierten Infektionen überschritten - seit Pandemiebeginn haben die Gesundheitsämter 6.051.560 Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle in Deutschland stieg um 390 auf 102.568.

Die Zahl der von einer Erkrankung durch das Coronavirus genesenen Menschen in Deutschland bezifferte das Institut mit rund 5.023.200 - auch das ein neuer Meilenstein.

Inzidenz in Bayern geht weiter zurück

In Bayern liegt die Inzidenz bei 561,5 - am Vortag lag sie bei 571,6, damit ist sie leicht zurückgegangen. Das ist unter den deutschen Bundesländern der fünfthöchste Wert. Unter den Städten und Landkreisen im Freistaat weist der Landkreis Freyung-Grafenau mit 1.116,7 die höchste Inzidenz auf, gefolgt vom Landkreis Weilheim-Schongau mit 1.096,0 und dem Landkreis Rosenheim mit 957,1. Laut RKI starben im Freistaat 78 weitere Menschen mit oder an Corona.