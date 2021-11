Bundesweite Inzidenz steigt auf 289 - rund 33.500 Neuinfektionen

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat die Fünf-Millionen-Marke überschritten. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 33.498 Corona-Neuinfektionen, so dass nun seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 5.021.469 Ansteckungen erfasst wurden. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.02 Uhr am Sonntag wiedergeben. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Neuer Höchstwert bei Sieben-Tage-Inzidenz

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit weiter an. Den bundesweiten Wert gab das RKI mit 289,0 an, was erneut ein Höchstwert ist. Zum Vergleich: Am Vortag hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 277,4 gelegen, vor einer Woche bei 191,5 (Vormonat: 67,0).

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 55 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 37 Todesfälle gewesen. Insgesamt stieg damit die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, auf 97.672.

Inzidenz in Bayern knapp unter 500

In Bayern liegt die Inzidenz weiter noch über dem bundesweiten Wert. Hier gibt das RKI einen Wert von aktuell 496,4 aus. Der Freistaat liegt deutschlandweit damit weiter auf Platz drei der Negativ-Spitze, hinter Sachsen mit 670,9 und Thüringen mit 527,4. Einzig das Bundesland Schleswig-Holstein hat noch eine Sieben-Tage-Inzidenz vom unter 100. Ganz im Norden der Republik beträgt die Inzidenz 97,9.

Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages gab das RKI für Bayern mit 9.164 am. Zudem wurden im Freistaat zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Infektionen registriert.

715 Covid-Patienten derzeit in Behandlung - Krankenhausampel bleibt Rot

In Bayern sind laut dem Divi-Intensivregister (Stand 14.11. 06.30 Uhr) 715 Covid-19-Patienten aktuell in Behandlung. Davon müssen 390 invasiv beatmet werden. Insgesamt sind laut den Daten im Freistaat derzeit 2.801 Intensivbetten belegt, 293 sind frei. Dazu kommt noch eine Notfallreserve. Covid-spezifische Intensivbetten sind 116 frei.

Die Krankenhausampel steht weiterhin auf Rot. Die rote Stufe der bayerischen Krankenhausampel wird erreicht, wenn landesweit 600 Krankenhausbetten der Intensivstationen mit an Covid-19 erkrankten Personen belegt sind. Der Stand der Ampel wird täglich um 16.00 Uhr vom Gesundheitsministerium festgestellt, die jeweiligen Corona-Maßnahmen gelten dann ab dem Folgetag.

Grafik: Entwicklung der Corona-Patienten auf bayerischen Intensivstationen