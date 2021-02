Bundesweite Gedenk-Gottesdienste für Corona-Opfer

Der Rat der Europäischen Bischofskonferenz hat dazu aufgerufen, an jedem Tag der Fastenzeit in einem anderen Land der Opfer der Corona-Pandemie zu gedenken. Begonnen hat Albanien am Aschermittwoch.

Gottesdienste für Corona-Opfer in ganz Europa

In Deutschland feiern heute bundesweit Bischöfe in 16 Bistümern Gottesdienste für Verstorbene und deren Angehörige, in Bayern finden dazu Eucharistiefeiern in Eichstätt, München, Passau und Würzburg statt.

Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing wertet dieses grenzüberschreitende Gedenken und Beten als beeindruckendes Zeichen der Solidarität und geschwisterlichen Verbundenheit. Denn jedes Land habe die Pandemie mit voller Wucht erfahren.

Papst Franziskus: Noch stärker für Schwache einsetzen

Für Papst Franziskus ist die Corona-Pandemie ein Anlass, die Gesellschaft dazu aufzurufen, sich noch stärker für die Schwachen und verletzlichen einzusetzen.

Die bundesweiten Gedenk-Gottesdienste werden live gestreamt, Informationen dazu gibt es auf den Seiten der jeweiligen Bistümer.

Die Gottesdienste im Überblick: