Bundesweite Flugausfälle wegen Software-Panne

Bereits in den vergangenen Tagen war es deutschlandweit zu zahlreichen Flugausfällen gekommen - jetzt gibt es auch noch technische Probleme, die weitere Flüge ausfallen lassen. Softwareprobleme bei der Deutschen Flugsicherung haben am Mittwoch den Flugverkehr über weiten Teilen Deutschlands eingeschränkt. Grund ist ein Softwareproblem im Kontrollcenter Langen, wie eine Sprecherin der bundeseigenen Einrichtung erklärte. An einer Lösung werde gearbeitet. Bis dahin könne nur eingeschränkt geflogen werden.

Wichtige Flughäfen in Mitteldeutschland betroffen

Das Center Langen kontrolliert den unteren Luftraum in der Mitte Deutschlands mit wichtigen Flughäfen wie Düsseldorf, Köln und Frankfurt. Das Gebiet reicht von Kassel bis zum Bodensee und von der französischen Grenze bis nach Thüringen. Überflüge sind nicht betroffen, weil sie von Lotsen im Center Karlsruhe überwacht werden.

Seit Tagen schon deutschlandweite Flugausfälle

Bereits in den vergangenen Tagen war es deutschlandweit zu zahlreichen Flugstreichungen gekommen. Wegen Personalmangel und Corona-Krankmeldungen sagte die Lufthansa bereits 3.000 Flüge für die Haupturlaubszeit ab, Easyjet muss allein für Berlin auf 1.000 Flüge verzichten. Die Bundesregierung kündigte bereits an, diesen Mangel mit Hilfe ausländischer "Gastarbeiter" beheben zu wollen.