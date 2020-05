Bundesweite Corona-Lockerungen: Schulen, Friseure und Geschäfte

Zum Wochenstart werden in vielen Bundesländern die wegen der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen weiter gelockert. Viele Schüler dürfen - unter strengen Hygieneauflagen - wieder zurück in ihre Klassen. In vielen Bundesländern kommen nach den Abschlussklassen jetzt auch jene tageweise zurück, die im nächsten Schuljahr Abschlussprüfungen haben, sowie die obersten Grundschulklassen. Es gelten Abstandsregelungen. Viele Klassen werden geteilt, teils gelten auch Einbahn-Regelungen im Schulhaus. Die Kinder der anderen Jahrgangsstufen bleiben erst einmal zuhause - für sie geht das Homeschooling weiter. Wie es für sie weitergehen wird, soll erst bei der nächsten Beratung von Bund und Ländern an diesem Mittwoch besprochen werden.

Ansturm auf Friseure erwartet

Für viele Friseure ist montags eigentlich Ruhetag - doch heute werden viele Salons öffnen: Nach rund sechs Wochen Zwangspause rechnet die Branche zur Wiedereröffnung mit einem Ansturm. Wegen der Abstandsauflagen können aber weniger Menschen gleichzeitig bedient werden. "Gesichtsnahe Dienstleistungen" wie Augenbrauen- und Wimpernfärben sowie Bartpflege bleiben weiter verboten. Zudem dürfen Friseure ihren Kunden unter anderem keine Getränke servieren.

Weitere Geschäftsöffnungen

In einigen Ländern wie Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz dürfen von dieser Woche an wieder alle Geschäfte öffnen - unabhängig von ihrem Sortiment und auch mit mehr als dem bisherigen Maximalwert von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sie müssen aber Auflagen einhalten. So gilt etwa eine Maskenpflicht und eine Begrenzung der Menschen pro Quadratmeter. Andere wie Brandenburg und Hamburg bleiben vorerst bei der Begrenzung. In Nordrhein-Westfalen und Bayern gilt die Regelung mit Ausnahmen.

Lockerungen für Kultureinrichtungen

Vielerorts dürfen Kinder auch wieder auf Spielplätze. Museen und Zoos öffnen teilweise wieder. Es gelten "Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen". Auch Gottesdienste sind wieder erlaubt.

Am nächsten Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder erneut. Von dem Gespräch werden noch weitergehende Schritte erwartet als von dem am vergangenen Mittwoch, als die jetzigen Schritte beschlossen wurden. Vor allem die Wirtschaft macht angesichts des Konjunktureinbruchs massiven Druck, aber auch in vielen Bundesländern wächst die Ungeduld.

NRW droht mit Alleingang bei Kitas

Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) drohte bei der Öffnung von Kitas mit einem Alleingang, sollte Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch keinen einheitlichen Öffnungskurs beschließen. "Ich möchte jetzt gerne unseren Weg gehen. Wir lassen uns nicht noch eine Woche vertrösten", sagte der stellvertretende NRW-Ministerpräsident im Podcast "Morning Briefing" von Gabor Steingart.

Seehofer für Lockerungen auch beim Breitensport

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer sprach sich für weitere Lockerungen aus. In den kommenden Tagen wolle er über den gesamten Sport, Schulen und die Gastronomie reden, sagte er im ZDF. Es seien auch Spiele ohne Publikum möglich, so Seehofer über einen Neustart der Fußball-Bundesliga. Er erklärte, er sei aber auch für die weitere Öffnung des Breitensports.

Kanzleramtschef: Ungleichbehandlungen möglich

Kanzleramtschef Helge Braun warb um Verständnis dafür, dass es bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu Ungleichbehandlungen kommen könne. Urteile von Gerichten, die zuletzt einige Maßnahmen aufgehoben hatten, bezeichnete Braun als "Herausforderung".