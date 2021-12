Inzidenz in Bayern laut RKI überall unter 1.000

Inzidenz sinkt auch bundesweit

Für ganz Deutschland meldet das Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 70.611 Corona-Neuinfektionen. Das sind 2.598 Fälle weniger als heute vor einer Woche.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 422,3 - am Vortag waren es 427,0. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Die höchsten Inzidenzen unter den Bundesländern verzeichnen Sachsen und Thüringen - auch auf Landkreisebene.