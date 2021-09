Der hohe Preis des Krieges: Die Traumata heimkehrender Soldaten

Guido Sabbath war seit 1999 regelmäßig in Bundeswehreinsätzen, unter anderem im Kosovo, aber auch vier Mal in Afghanistan. Was er dort erlebt hat, kann er bis heute nicht verarbeiten. Der 48-Jährige leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung - kurz PTBS. "Ich schlafe maximal eineinhalb Stunden, bevor ich schweißgebadet aufwache", erzählt Guido. "Ich bin nie aus dem Einsatz zurückgekommen."

PTBS-Betroffener: "Herzrasen, Magenkrämpfe, Augenbrennen"

Auch der Berufssoldat Dirk ist traumatisiert. Dass er mit 27 Jahren nach Afghanistan geschickt wurde und dort einen verheerenden Busanschlag miterlebte, bei dem vier seiner Kameraden starben, lässt ihn nicht mehr los.

Er sagt: "Wenn ich außerhalb von meinem Grundstück bin, krieg ich Herzrasen, krieg ich Magenkrämpfe, krieg ich Augenbrennen." Auch prüfe er immer, wenn er unterwegs sei, ob sich irgendjemand auffällig verhalte oder einen merkwürdigen Rucksack trage.