Bundeswehr: Warum Rüstungsprojekte einen langen Atem brauchen

Wenn man mit Verteidigungs-Experten darüber spricht, warum es bei deutschen Rüstungsprojekten zumeist sehr viel länger dauert als geplant und der Steuerzahler Kosten-Explosionen verkraften muss, dann fällt immer dasselbe Wort: Goldrandlösung. Hinter diesem Begriff, der sich zunächst nach dem Kaffeegeschirr der Großmutter anhört verbirgt sich ein strukturelles Problem. Nämlich der Wunsch nach der eierlegenden Wollmilchsau.

Viele Sonderwünsche der Bundeswehr

Übertragen auf die Entwicklung eines Autos wäre die Goldrandlösung der Auftrag, ein Fahrzeug zu entwickeln, das schnittig und schnell ist wie ein Lamborghini, geländegängig wie ein Jeep, einen überschweren Wohnwagen ziehen und dabei auch noch Bäche durchqueren kann. Und dann soll es auch noch gepanzert aber gleichzeitig leicht sein, die Ausmaße eines Golf haben aber im Innenraum Platz wie ein VW-Bus bieten.

Und das ist nur die ursprüngliche Bestellung. Während das Fahrzeug entwickelt wird, ändert der Kunde noch ein paar Mal seine Meinung oder hat neue Sonderwünsche. Zum Beispiel – überspitzt gesagt - eine Kaffeemaschine neben dem Fahrersitz, die aber auch als Kühlschrank und Steuereinheit für das Navigationssystem fungieren soll. Im Extremfall bedeutet jeder dieser Sonderwünsche, dass der Autobauer von neuem anfangen muss.

Internationale Projekte besonders kompliziert

So sahen in der Vergangenheit oft Entwicklungsaufträge des deutschen Militärs aus. Sie sorgten dafür, dass gepanzerte Fahrzeuge wie der Puma oder der Boxer sich um Jahre verzögerten und um Milliarden teurer wurden als ursprünglich gedacht.

Bei internationalen Projekten wurde es noch komplizierter. Statt dieselben Hubschrauber oder Flieger zu kaufen wie die Franzosen, bestanden die Deutschen auf Extrawünschen – eben die Goldrandlösung. Deswegen mahnen Experten derzeit an: Wenn die vielen Milliarden Euro, die in den kommenden Jahren in den Rüstungshaushalt der Bundeswehr fließen werden nicht zu einem Großteil verpuffen sollen, dann muss sich im Beschaffungswesen der Truppe einiges grundlegend ändern.

"BAAINBw" oder: die Probleme im Beschaffungswesen

Im Kern der Kritik steht eine Behörde, bei der schon der Name sperrig und kompliziert ist: Das Koblenzer Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Kurz BAAINBw. Eine Organisation mit insgesamt mehr als 10.000 Dienst-Stellen, die bei Militärs und Verteidigungsunternehmen für langwierige, bürokratische Abläufe berüchtigt ist.

Trotzdem kommt es dort immer wieder zu teuren Fehlern, die sich dann in mangelhafter Ausrüstung der Truppe niederschlagen. Ein Beispiel ist die Beschaffung von Sturmgewehren. Schon seit Jahren wartet die Bundeswehr auf die Entscheidung, wer den Nachfolger des G36 liefert, des heutigen Standard-Gewehrs. Im Rennen sind Heckler & Koch und die thüringische Firma C.G. Haenel. Die Gewehre beider Hersteller sind komplett entwickelt und damit "marktverfügbar", wie es ein der Sprache der Beschaffer heißt. Doch nicht zuletzt wegen Schludrigkeiten im Vergabeverfahren überziehen sich alle Beteiligten seit Jahren mit Verfahren, ein Ende ist nicht absehbar. Die Folge: Die längst geplante Ausmusterung des G36 lässt weiter auf sich warten.

Sind Waffen zum Festpreis die Lösung?

Es gibt aber bei Soldaten und Verteidigungsunternehmen auch die Hoffnung, dass sich die Dinge ändern können. Aus der Politik kommt längst die Forderung, die Bundeswehr solle nicht bei jedem Auftrag das Rad neu erfinden, sondern möglichst auf Technologien setzen, die marktverfügbar sind.

Darauf setzen zum Beispiel die beiden Panzerhersteller Kraus-Maffei Wegmann aus München und Rheinmetall. Sie haben dem Verteidigungsministerium vor wenigen Tagen einen Deal zum Festpreis angeboten: Rund 230 Schützenpanzer vom Typ Puma für knapp 3,7 Milliarden Euro. Geliefert werden könnte in zwei Jahren. Für Bundeswehrverhältnisse wäre das eine sensationelle Express-Bestellung.