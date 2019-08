Bundeswehr stoppt Schließung von elf Standorten

Die Bundeswehr will bundesweit mindestens elf Standorte erhalten, die eigentlich geschlossen werden sollten. "Nach fast zweieinhalb Jahrzehnten des Schrumpfens wächst die Bundeswehr wieder", teilte das Verteidigungsministerium mit. "Mehr Personal und Material bedeuten auch mehr Bedarf an weiterer Infrastruktur."

In Bayern soll der Fliegerhorst in Kaufbeuren, wie bereits bekannt, weiterbetrieben und sogar ausgebaut werden. Der Standort Feldafing soll nur teilweise aufgegeben werden. Ferner betroffen sind jeweils drei Standorte in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie jeweils einer in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. In den meisten Fällen handelt es sich um Kasernen.

Weitere vorgesehene Schließungen werden überprüft

Auf dem Fliegerhorst in Kaufbeuren befindet sich seit 1957 ein technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe. Die Luftwaffe soll zwar abgezogen werden, dafür kommen ab 2024 Sanitäts- und Feldjägerkräfte. In welcher Zahl - das ist laut Verteidigungsministerium noch offen.

Im oberbayerischen Feldafing (Landkreis Starnberg) werden Teile der Schule für Informationstechnik der Bundeswehr wie geplant im Jahr 2020 aufgegeben. Einen Teil der Schule jedoch braucht die Bundeswehr noch bis 2027. Weitere vorgesehene Schließungen sollen noch überprüft werden.