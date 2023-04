Bundeswehr startet im Sudan Evakuierung deutscher Staatsbürger

Kein Internet, kaum Strom

Eigentlich gilt im Sudan eine dreitägige Waffenruhe, die am Freitag bei Sonnenuntergang ausgerufen wurde. Bewohner berichteten aber über Gefechte in Omdurman nahe Khartum.

Wegen der Kämpfe stecken Millionen von Sudanesinnen und Sudanesen zu Hause fest. Sie haben nicht ausreichend Strom, Essen oder Wasser. Tausende sind vor der Gewalt geflohen, wie aus UN-Angaben hervorgeht. Mindestens 20.000 sollen aus der westsudanesischen Region Darfur ins Nachbarland Tschad gegangen sein.

Die Beobachtergruppe NetBlocks.org teilte mit, dass die Internetverbindung im Sudan am Sonntag nahezu komplett eingebrochen sei - die Rede ist von 98 Prozent weniger Internetnutzung im Krisengebiet. Auch Strom gebe es vielerorts nicht, wird gemeldet.

Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Schweden arbeiten an Evakuierung

Das Botschaftspersonal der USA wurde von Spezialkräften mit Hubschraubern ausgeflogen. Auch einige Diplomaten aus anderen Ländern seien mit an Bord gewesen, teilten Vertreter der US-Regierung mit - insgesamt etwa 100 Passagiere. Weitere Länder wie Frankreich, Griechenland oder Schweden wollen Flugzeuge schicken.

Auch die erste Gruppe Niederländer ist am Sonntag ausgeflogen worden: Die Gruppe sei mit einem französischen Flugzeug unterwegs, teilte der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra mit, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Hoekstra hoffe, dass sich im Laufe des Abends noch mehr Niederländer auf den Weg nach Jordanien machen könnten und dass dabei auch niederländische Flugzeuge zum Einsatz kommen könnten.

Der Minister sprach von einer "sehr komplexen Operation", die die Niederlande gemeinsam mit den Franzosen und Deutschen durchführen. Wie das Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte, stehen seit Mittwochabend zwei niederländische Militärflugzeuge in Jordanien für die Evakuierungen bereit. Dabei handele es sich um C-130 Hercules-Transportflugzeuge.

Der griechische Außenminister Nikos Dendias teilte mit, es seien Spezialkräfte nach Ägypten entsandt worden, um die Evakuierung von 120 griechischen und zyprischen Staatsbürgern aus Khartum vorzubereiten. Italien schickte Militärflugzeuge nach Dschibuti, damit 140 Italienerinnen und Italiener aus dem Sudan geholt werden können. Der italienische Außenminister Antonio Tajani teilte mit, das Ministerium stehe in Kontakt mit gestrandeten Staatsbürgern.

Mehr als 420 Tote und 3.700 Verletzte

Saudi-Arabien teilte mit, es seien 157 Menschen aus dem Sudan evakuiert worden, darunter 91 saudische Staatsbürger. Das Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen eines großen Konvois, der von Khartum nach Port Sudan fuhr. Von dort aus wurden die Evakuierten mit einem Schiff der Marine über das Rote Meer zum saudischen Hafen Dschidda gefahren.

Bereits am Samstag hatten einige Länder, darunter Jordanien, mit der Evakuierung eigener Staatsbürger und anderer Ausländer begonnen, auch über einen sudanesischen Hafen am Roten Meer. Der japanische Sender TBS meldete, dass Mitarbeiter der Vereinten Nationen, darunter auch Japaner, noch am Sonntag aus dem Sudan evakuiert werden sollten.

Bei den Gefechten im Sudan sollen mehr als 420 Menschen getötet und mehr als 3.700 verletzt worden sein. Von den Kämpfen ist auch der zentrale internationale Flughafen des Sudans betroffen. Mindestens eine Landebahn wurde zerstört. Auch andere Flughäfen im Land sind außer Betrieb.

Flüchtlinge aus dem Sudan erreichen Italien

Seit Samstag vergangener Woche kämpft die Armee des Landes gegen die einst verbündete paramilitärische Einheit Rapid Support Forces (RSF) um die Macht. Beide hatten das Land mit rund 46 Millionen Einwohner seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021 geführt. Bei schweren Kämpfen starben zahlreiche Menschen. Mehrere vereinbarte Feuerpausen wurden nicht eingehalten. Auslöser der Kämpfe war laut Beobachtern ein Streit über Details der Eingliederung der RSF in das Militär als Teil des Übergangs zu einer zivilen Regierung im Sudan. Das Militär hatte im Oktober 2021 geputscht und regiert seitdem das Land, das trotz großer Goldvorkommen zu den ärmsten der Erde gehört. Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Derweil haben rund 120 Bootsmigranten am Sonntag Italien erreicht. Etwa 90 Menschen wurden in der vergangenen Nacht von der Küstenwache im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet und am Morgen in den Hafen der Stadt Roccella Ionica in Kalabrien gebracht, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Das Patrouillenboot hatte das Segelboot gesichtet und die Menschen an Bord genommen. Unter den Geretteten befanden sich den Angaben zufolge 14 Minderjährige, einige von ihnen waren unbegleitet.

Zudem lief das Rettungsschiff "Ocean Viking" der französischen Hilfsorganisation SOS Méditerranée am Sonntag mit rund 30 Migranten im Hafen von Bari ein, hieß es weiter. Von Bord gingen Menschen aus dem Sudan sowie Bangladesch - hier waren zwei unbegleitete Minderjährige an Bord.

Appell an ausländische Vertreter

Trotz einer vereinbarten Waffenruhe ist kein Ende der Krise im Sudan in Sicht. Auch Papst Franziskus äußerte sich angesichts der anhaltenden Kämpfe besorgt.

Der sudanesische Wissenschaftler Hamid Khalafallah warnte derweil vor den Folgen eines Abzugs ausländischer Diplomaten aus dem Land, die als mögliche Vermittler gebraucht würden. "Internationale Vertreter werden weniger Einfluss haben, wenn sie das Land einmal verlassen haben", erklärte er. An die internationale Gemeinschaft gerichtet schrieb er: "Tut alles was ihr könnt, um das Land sicher zu verlassen, aber lasst das sudanesische Volk nicht ungeschützt zurück."

Mit Informationen von dpa, AFP und KNA.