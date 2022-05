Bundeswehr-Sondervermögen: Militärexperte warnt vor Bürokratie

Die Einigung von Koalition und Union auf die gesetzlichen Grundlagen des geplanten 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr hat der Militärexperte und Politikwissenschaftler Carlo Masala verhalten optimistisch bewertet.

Warnung vor "irrsinniger" Bürokratie

Wenn dieses Geld "gut ausgegeben" werde und nicht "durch den üblichen, irrsinnigen bürokratischen Prozess, den man bei Rüstungsbeschaffung hat, teilweise auch verbrannt wird", werde Deutschland "sicher in ein paar Jahren eine Bundeswehr haben, die fast vollständig ausgerüstet ist, um die Aufgaben, die sie übernehmen soll und die auch im Rahmen von Nato und EU zugesagt wurden, noch besser zu erfüllen als wie es ohnehin schon der Fall war", sagte Masala im Interview mit der Bayern 2-radioWelt.

Ton aus Moskau hat sich verändert

In Bezug auf den Krieg in der Ukraine riet Masala, bei den jüngsten Äußerungen aus Moskau genauer hinzuhören. Bisher habe die Russische Föderation mit Blick auf ihr Nuklearpotential gewarnt. "Jetzt warnt Putin davor, dass die humanitäre Situation im Osten sich verschlechtern könnte. Also das ist schon mal eine andere Qualität von Warnung", so der Militärexperte. Anders als bei einer Drohung vor Eskalation werde hier in Erinnerung gebracht, dass die Kämpfe schwerer, die Verluste zahlreicher und auch die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen würden.

In der Ostukraine rücken die russischen Truppen nach ukrainischen Angaben auf das Stadtzentrum der strategisch wichtigen Stadt Sewerodonezk vor. Sewerodonezk und Lyssytschansk sind die beiden letzten von ukrainischen Soldaten gehaltenen Städte in der Region Luhansk. Kiew vermutet zudem, dass Moskau einen groß angelegten Angriff auf den Raum Slowjansk, vorbereitet – dem größten Ballungsraum im Donbass, der noch unter Kontrolle Kiews steht. Hier ist auch das Oberkommando der Streitkräfte im Osten des Landes stationiert.

Masala: Ukraine braucht Waffen – "je schneller, desto besser"

Angesichts dieser Lage betonte Militärexperte Masala, wie wichtig Waffenlieferungen für die Ukraine seien, denn die russische Armee sei besser ausgerüstet. "Ohne schwere Waffen wird es für die ukrainische Armee ungleich schwerer werden", so Masala. Waffenlieferungen seien notwendig, damit die Ukraine überhaupt eine Chance habe, zu bestehen. "Und ja, je schneller sie kommen, desto besser."

Ukraine meldet Rückeroberung von Gebieten nahe Cherson

Die ukrainischen Streitkräfte sind in der südlichen Region Cherson zum Gegenangriff übergegangen. Der ukrainische Generalstab teilte in der Nacht mit, in der Nähe der drei Dörfer Andrijiwka, Losowe und Bilohirka sei die russische Armee zurückgedrängt worden. "Cherson, bleib standhaft, wir sind nah", erklärte der Generalstab auf Facebook.

Sollte Cherson von der ukrainischen Armee zurückerobert werden, wäre dies von starker Symbolik, da die Region gleich zu Beginn der am 24. Februar gestarteten Offensive von der russischen Armee eingenommen worden war. Die Lage der südukrainischen Stadt an der Mündung des Dnjepr und in unmittelbarer Nähe zur von Russland annektierten Halbinsel Krim ist von strategischer Bedeutung.