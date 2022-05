Bundeswehr-Sondervermögen: Löwenanteil für die Luftwaffe

Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt der Entwurf für den Wirtschaftsplan vor, der skizziert, welche Bereiche am meisten profitieren sollen. Für die "Dimension Luft" sind demnach 40,9 Milliarden Euro vorgesehen. Darin enthalten sind die Beschaffung des Tornado-Nachfolgers, des US-Kampfjets F-35, aber auch die Entwicklung und der Kauf des ECR Eurofighters sowie die Beschaffung schwerer Transporthubschrauber.

Weitere dicke Brocken: Heer, Marine, Kommunikation

Für die Marine sind 19,3 Milliarden Euro veranschlagt, für das Heer 16,6 Milliarden Euro. Hier wird unter anderem ein Nachfolger für den Schützenpanzer Marder aufgelistet sowie die Nachrüstung der restlichen Schützenpanzer vom Typ Puma 1.

Einen weiteren großen Posten von über 20 Milliarden Euro bildet die Modernisierung der Kommunikation vom Ausbau der Bundeswehr-Satelliten im All bis zum digitalen Funkgerät. In der Vergangenheit mussten sich die Bundeswehr-Soldaten verschlüsselte Funkgeräte von anderen Streitkräften ausleihen, mit denen sie beispielsweise in Mali zusammenarbeiteten, um gemeinsame Operationen nicht zu gefährden.

Sondervermögen fällt nicht unter die Schuldenbremse

Das zusätzliche Geld zum jährlichen Wehretat von rund 50 Milliarden Euro soll als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine in den nächsten fünf Jahren die Ausstattung der Bundeswehr verbessern. Sondervermögen und Wehretat sollen zusammen das Nato-Ziel erfüllen, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Die oppositionelle Union will eine Grundgesetzänderung mittragen, dass der Sonderfonds von der Schuldenbremse ausgenommen wird. Das Geld fließt also auch, wenn ab 2023 die Kreditobergrenze im Haushalt wieder gelten sollte.