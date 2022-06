Bundeswehr soll 60 Boeing-Transporthubschrauber bekommen

Die Bundeswehr soll für einen Milliardenbetrag mit 60 schweren Transporthubschraubern des US-Herstellers Boeing ausgestattet werden. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) habe entschieden, die Beschaffung des Modells CH-47F Chinook in der Version mit Luftbetankungsfähigkeit einzuleiten, teilte das Verteidigungsministerium dem Bundestag mit.

Mit diesem Schritt wird ein zwischenzeitlich auf Eis gelegtes Projekt wieder aufgenommen. Für den Kauf sind mehr als fünf Milliarden Euro aus dem 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr veranschlagt.

Arbeitspferd für den Lufttransport

Die Helikopter gelten als Arbeitspferde für den schnellen Lufttransport von Fahrzeugen, Material und Soldaten und sind für die Landes- und Bündnisverteidigung wichtig, aber auch bei Auslandseinsätzen. Das CH in der Modellbezeichnung steht für "cargo helicopter". Der CH-47 ist dabei durch eine charakteristische Bananenform und zwei Hauptrotoren leicht zu erkennen.

"Die CH-47F ist ein etabliertes, technisch ausgereiftes, einsatzerprobtes Produkt, von dem mehr als 500 Luftfahrzeuge sowohl bei der U.S. Army als auch einer Reihe von europäischen Nutzern im Einsatz sind", heißt es in dem Schreiben des Ministeriums, das als Verschlusssache eingestuft ist und der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Kooperationen mit anderen Nutzern könnten ausgebaut werden.

Der geringere Stückpreis der CH-47F ermögliche zudem "die Beschaffung einer höheren Stückzahl, was für die Streitkräfte eine größere operationelle Flexibilität bei gleichzeitiger Erfüllung aller wesentlichen Nutzerforderungen bedeutet", so das Papier.

FDP kritisiert Kaufentscheidung

Der konkurrierende US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hatte gegenüber dem Boeing-Helikopter für sein Modell CH-53K geworben. Der CH-53K kann höhere Außenlasten tragen, allerdings nutzen derzeit nur die USA und Israel die Maschine.

Bei der FDP hatte es dennoch Stimmen für einen Kauf des Lockheed-Martin-Hubschraubers gegeben. "Die FDP verlangt Kostentransparenz für den Steuerzahler, sowohl bei der Anschaffung, als auch bei den Betriebskosten", sagte der FDP-Obmann Alexander Müller: "Ohne den verbindlichen Preisvergleich habe ich große Zweifel, ob der Haushaltsausschuss dafür Geld hergibt. Wir reden hier über sechs bis acht Milliarden Euro Beschaffungskosten."

"Die Chinook ist eine Entscheidung für Europa!"

Deutsche Militärexperten in Luftwaffe und Heer hatten auf Vorzüge des Boeing-Modells hingewiesen, das im Verbund mit Airbus betrieben werden soll. So gebe es kaum Einschränkungen bei Staublandungen, wie sie in vielen Gebieten Afrikas nötig sind. Die Fähigkeit zur Luftbetankung sei für Flüge über längere Strecken Voraussetzung. Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, schrieb auf Twitter: "Die Chinook ist eine Entscheidung für Europa!"

Lambrecht wirbt für weitere Etat-Steigerungen

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht warb im Bundestag für weitere Steigerungen des Wehretats und ein Ende der langjährigen Vernachlässigung der Bundeswehr. "Der brutale russische Angriffskrieg führt uns schmerzhaft eine lange verdrängte Tatsache vor Augen. Wer in Freiheit leben will, braucht militärische Stärke, um diese Freiheit zu verteidigen", sagte sie.

Die Union meldete demgegenüber Gesprächsbedarf über Details der Verwendung des 100-Milliarden-Pakets an. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages wollte deswegen noch am Mittwoch in einer Sondersitzung über die Verwendung beraten.

Ampel-Koalition und Union hatten sich am Sonntagabend nach wochenlangem Ringen auf die gesetzlichen Grundlagen für das Sondervermögen geeinigt. Das bedeutet im Grundsatz grünes Licht für Waffenbestellungen in großem Stil. Auch bei den Grünen gibt es jedoch noch Einwände gegen den Kompromiss. Vor allem Parteilinke mahnten mehr Geld für die Cyberabwehr an.