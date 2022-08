Nach zehn Jahren: Bundeswehr zurück in Bosnien-Herzegowina

Erstmals seit knapp zehn Jahren sind wieder deutsche Soldaten in Bosnien-Herzegowina stationiert, um im Rahmen eines EU-Einsatzes die Stabilität des Westbalkanlandes zu sichern. Am Dienstag wurden die ersten Bundeswehr-Soldaten am Hauptquartier des Eufor-Einsatzes in der Hauptstadt Sarajevo begrüßt.

Bis Mitte September sollen 28 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Bosnien stationiert sein. "Wir senden damit das Signal, dass sich Deutschland zusammen mit seinen Partnern für die Sicherheit der Menschen vor Ort einsetzt", sagte der Sondergesandte der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans, Manuel Sarrazin, der Nachrichtenagentur Reuters.

Westen besorgt wegen Russland

Das Mandat läuft zunächst bis zum 30. Juni 2023, die Mandatsobergrenze liegt bei 50 Soldatinnen und Soldaten. Sie sollen zum einen als Verbindungsleute in Städten und Ortschaften fungieren und zum anderen in der Kommandozentrale in Sarajevo eingesetzt werden. Der Westen ist besorgt, dass der russische Einfluss auf dem Westbalkan auch unter dem Eindruck des Angriffskriegs in der Ukraine zu einer Destabilisierung führen könnte.

Deshalb sollen die Länder näher an die EU geführt werden. Der gesamte Eufor-Einsatz wurde nach der russischen Invasion in der Ukraine auf 1.100 Soldaten verdoppelt. Die Bundeswehr war seit Ende 2012 nicht mehr in Bosnien präsent.

Sarrazin: "Kein Vakuum entstehen lassen"

In Bosnien-Herzegowina gibt es nach wie vor Spannungen, weil die serbische Minderheit auf eine weitgehende Autonomie besteht. Die Bundeswehr soll deshalb im serbischen Landesteil Republika Srpska präsent sein und mit der Bevölkerung in Austausch treten. "Wir werden in Bosnien und Herzegowina kein Vakuum entstehen lassen, sondern uns weiter klar gegen spalterische Politik positionieren", sagte Sarrazin.