Bundeswehr-Konferenz: Wie steht es um Deutschlands Cyberabwehr?

Die Cyberabwehr kann nur so gut sein, wie die in IT-Systemen eingesetzte Informations- und Kommunikationstechnologie. Doch oft wird genau die von Firmen aus den USA oder China beherrscht. Deutschland und die EU sollen digitale Souveränität erlangen, fordern jetzt Militär- und Sicherheitsexperten.

Bundeswehr braucht Kooperationspartner im IT-Bereich

Die Bundeswehr oder staatliche IT-Abwehrzentren jedoch können das nicht alleine leisten. Um der wachsenden Cyberbedrohung Herr zu werden, brauche es dringend ein Umdenken, fordert die Bundeswehr. Denn die IT-Welt dreht sich schneller, als die Beschaffungszyklen bei der Bundeswehr. Eine Kooperation mit der zivilen IT-Wirtschaft sei deshalb zwingend nötig, so Frank Steinseifer vom IT-Ausstatter der Bundeswehr, BWI.

"Wir versuchen die Kernkompetenzen mit deutschen Technologien für die Bundeswehr zu erbringen. Die BWI achtet natürlich darauf, wer sichere Zulieferer sind." Frank Steinseifer, BWI

Deutschlands Anteil: Gerade mal ein mageres Salatblatt

Derzeit sieht Deutschlands Anteil an Informations- und Kommunikationstechnologie aus wie ein Salatblatt in einem Hamburger zwischen den großen Randteilen China und USA, so zeigt es ein Schaubild, das heute auf der Konferenz von der europäischen IT Sicherheitsbehörde ENISA aufgelegt wurde.