Bundeswehr in Mali: Immer mehr Soldaten werden psychisch krank

Etwa 1.100 Männer und Frauen der Bundeswehr sind derzeit im Rahmen der UN-Stabilisierungsmission Minusma im afrikanischen Mali eingesetzt. Der Einsatz dient dem Schutz der Zivilbevölkerung in Mali; er gilt als der momentan gefährlichste Auslandseinsatz der Bundeswehr - und er macht viele Soldatinnen und Soldaten psychisch krank. Seit 2018 hat sich die Zahl der Erkrankten mehr als verdreifacht. Das berichteten die Düsseldorfer "Rheinische Post" und der Bonner "General-Anzeiger" aus der Regierungsantwort auf eine Anfrage der AfD.

Mehr als 1.000 psychisch Kranke nach Auslandseinsätzen

Wurden im Jahr 2018 noch 29 Fälle psychischer Erkrankung bei Soldaten im Mali-Einsatz registriert, waren es laut dem Bericht 2022 bereits 101 solcher Fälle. Insgesamt leiden den Angaben zufolge 1.115 deutsche Soldatinnen und Soldaten an psychischen Erkrankungen, die durch Auslandseinsätze ausgelöst worden sind und in einer psychiatrischen Abteilung oder bei einem psychiatrischen Facharzt behandelt werden.

Im vergangenen Jahr meldeten sich den Angaben zufolge 769 Soldaten wegen einer psychischen Erkrankung als Folge des Einsatzes in Afghanistan, der seit Ende August 2021 abgeschlossen ist. Aus dem Kfor-Einsatz im Kosovo waren 2022 demnach 106 deutsche Soldatinnen und Soldaten wegen psychischer Folgen der Mission in Behandlung. In der Rubrik "Sonstige Einsätze" meldeten sich im vergangenen Jahr weitere 139 Militärs wegen einer psychischen Erkrankung, wie die Zeitungen aus der Regierungsantwort weiter berichteten.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer, der die Anfrage gestellt hatte, sagte den Zeitungen, die Dunkelziffer psychisch erkrankter Soldaten dürfte weitaus höher liegen. Sie forderte, den deutschen Mali-Einsatz umgehend zu beenden.

Verteidigungsminister will früheren Abzug der Bundeswehr aus Mali

Nach bisherigen Plänen soll die Bundeswehr im Mai 2024 aus Mali abziehen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte allerdings am Montag einen früheren Abzug der Bundeswehr ins Gespräch gebracht. Die EU hat ihre Ausbildungsmission in dem Land wegen zahlreicher Probleme in der Zusammenarbeit mit der malischen Militärjunta bereits auf Eis gelegt und engagiert sich nun verstärkt im Nachbarland Niger; daran sind auch weiter Bundeswehr-Soldaten beteiligt.