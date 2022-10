"Weckruf" - Umbruch bei der Bundeswehr

"Fahrzeug nicht mehr rollfähig. Ausfall Kfz! Ein Verwundeter!" Ein Funkspruch zerreißt die Stille. In der Ferne sind Schüsse zu hören, Motoren heulen auf. Dann kommt erneut eine Meldung über Funk: "Haben rechts des Marschweges RPG-Beschuss!" Ein Fahrzeug ist auf einen improvisierten Sprengsatz gefahren, den Terroristen versteckt haben. Jetzt werden die Soldaten beschossen – mit weit verbreiteten Panzerabwehrraketen sowjetischer Bauart, abgekürzt als "RPG": Ein Hinterhalt für einen Konvoi der Bundeswehr.

Es ist eine Szene aus der Einsatzvorbereitung der Bundeswehr, ein extremes Szenario. "Der finale Schritt in den Einsatz", sagt ein Offizier, der das Geschehen aus der Ferne beobachtet. Die Einheit trainiert im Gefechtsübungszentrum des Heeres (GÜZ) Extremsituationen. Der Übungsplatz liegt in Sachsen-Anhalt, rund 60 Kilometer westlich von Wolfsburg. "Hier", so sagt es der Offizier, "haben wir gefühlstechnisch die letzte Chance, Abläufe ohne Bedrohung einzuspielen".

Rückbesinnung auf Landes- und Bündnisverteidigung

Die Bedrohungen könnten für die Soldaten, die sich über Funk austauschen, bald real werden: Für sie geht es nach Mali. Dort beteiligt sich Deutschland an der UN-Mission MINUSMA. Sie soll zur Stabilität in Westafrika beitragen und ein weiteres Abrutschen Malis in Chaos verhindern. Es ist ein Stabilisierungseinsatz, wie er bestimmend war für die Bundeswehr in den letzten Jahren.

Die Armee wurde auf solche Missionen ausgerichtet. Sie wurde verkleinert und umstrukturiert. Nun steht sie erneut vor einem fundamentalen Wandel: Zwar begann ein Umdenken schon mit der russischen Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014, nun aber nimmt die Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung Fahrt auf.

Expertin: Mentalitätswechsel erforderlich

Das erfordert einen Mentalitätswechsel, sagt Claudia Major. Sie ist Forschungsgruppenleiterin Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die NATO müsse sich wieder darauf vorbereiten, notfalls ihre eigenen Alliierten und das NATO-Territorium zu verteidigen. Streitkräfte müssten permanent einsatzfähig sein, so die Verteidigungspolitikexpertin: "Ich kann nicht sagen, wenn die Truppe erst nächste Woche fertig ist, ist es nicht schlimm. Denn die Zeitlinien werden von außen vorgegeben."

Claudia Major beschreibt die sogenannte Kaltstartfähigkeit: Die Voraussetzung dafür ist eine komplette Ausstattung mit persönlicher Ausrüstung sowie mit Gerät, Material, Munition, Verpflegung und Treibstoff - Reserven inklusive. Lediglich die Einheiten, die geplant im Rahmen einer Mission wie der in Mali eingesetzt werden komplett auszurüsten, sei in diesem Denkmuster nicht mehr vorstellbar, sagt die Verteidigungspolitikexpertin.

In den letzten Jahren hatten Bundeswehrsoldaten diese Situation wiederholt beklagt. Beobachter führen sie auf die Neuausrichtung der Bundeswehr und die damit einhergehende Verkleinerung und Umstrukturierung zurück.

Zu wenig Munition

Derzeit seien auch die Munitionsbestände der Bundeswehr extrem gering und weit unter den Anforderungen der NATO, diagnostizierte kürzlich der frühere Wehrbeauftrage des Bundestages Hans-Peter Bartels (SPD). Bartels ist heute Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik: "Dieses Voll-aufmunitionert-sein aus der Zeit des Kalten Krieges ist ein Zustand längst vergangener Zeiten. Im Moment hat die Bundeswehr für ein oder zwei Kampftage Munition."

Der Regensburger Politikwissenschaftler und Oberst der Reserve Martin Sebaldt sieht in den Ereignissen des Jahres 2022 deshalb vor allem einen "Weckruf". Die Politik müsse erkennen, dass die Bundeswehr weit davon entfernt sei, ihre Aufgaben erfüllen zu können. Sebaldt kritisiert dabei insbesondere, dass Bundeswehreinheiten, die bei Bedarf mit Reservisten aufgefüllt werden können, bis auf wenige Ausnahmen aufgelöst worden sind.

Konkrete Veränderungen: Beispiele

Bereits nach der russischen Annexion der Krim begann die NATO wieder verstärkt, den Bündnisfall zu üben. Etwa in Form großer Manöver mit Tausenden beteiligten Soldaten aus mehreren Nationen. Darüber hinaus wurden unter anderem die Krisenreaktionskräfte neu strukturiert, um in einer Bedrohungslage schneller Truppen mobilisieren zu können. Die Bundeswehr ist Teil der entsprechenden Pläne.

Bis 2025 soll Deutschland zudem über eine Heeresdivision verfügen, die nach NATO-Standards voll einsatzbereit und voll ausgestattet ist. Ursprünglich sollte dieses Ziel erst bis 2027 erreicht werden.

Neue NATO-Strategie

Im Zuge des NATO-Gipfels von Madrid hat Deutschland außerdem zugesagt, seinen Beitrag zur Stärkung der sogenannten NATO-Ostflanke zu erhöhen. Die neue NATO-Strategie, auf die sich das Bündnis im Juli verständigt hat, sieht unter anderem vor, die NATO-Streitkräfte neu zu organisieren und mehr Truppen bereitzuhalten, die binnen kurzer Zeit einsatzfähig sind.

Im Rahmen einer stärkeren regionalen Fokussierung werden Truppen möglichen Konfliktregionen zugeordnet, etwa dem Baltikum. Dies bedeutet für die Bundeswehr auch, dass dort Munition und Material für den Ernstfall eingelagert wird. Dahinter stehe ein neuer Gedanke der Abschreckung, sagt die Verteidigungspolitikexpertin Claudia Major. Dem Gegner soll durch eine größere Truppenpräsenz verdeutlicht werden, dass sich ein Angriff nicht lohnt: "Die Kosten wären höher als die Gewinne." Letztlich, sagt Major, sei das eine "Kriegsverhinderungsstrategie".

Inwiefern das schuldenfinanzierte Sondervermögen bei all dem etwas an der materiellen Ausstattung der Bundeswehr ändern wird, ist noch offen. Das Material muss erst beschafft werden. Für ein Urteil ist es zu früh.