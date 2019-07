Bundeswehr-Hubschrauber in Niedersachsen abgestürzt

Ein Hubschrauber der Bundeswehr ist im niedersächsischen Aerzen abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam dabei mindestens ein Mensch ums Leben.

Ausbildungszentrum liegt in der Nähe

Der Hubschrauber war nach Angaben der Polizei gegen 13.45 Uhr in der Nähe der Aerzener Ortschaft Dehmke abgestürzt. In nur 30 Kilometern Entfernung befindet sich das Internationale Hubschrauberausbildungszentrum des Heeres in Bückeburg.

Zur Ursache des Unglücks gab es zunächst keine Angaben. Die Absturzstelle liege in der Nähe eines Waldgebiets, sagte ein Sprecher der Gemeinde Aerzen. Dort seien Brände ausgebrochen. Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind im Einsatz, das Gelände wurde weiträumig abgesperrt.

Aufräumarbeiten nach Eurofighter-Unglück dauern noch an

Erst in der vergangenen Woche waren zwei Eurofighter der Bundeswehr bei Luftkampfübungen zusammengestoßen und nahe der Ortschaft Nossentiner Hütte imLandkreis Mecklenburgische Seenplatte)abgestürzt. Ein Ausbilder-Pilot hatte sich mit dem Schleudersitz gerettet und den Unfall verletzt überlebt. Der Pilot der zweiten Unglücksmaschine starb. Eine dritte Maschine blieb unversehrt und kehrte zum Stützpunkt des Geschwaders 73 "Steinhoff" in Laage zurück. Die Bergung der Flugzeugwracks und die Suche nach der Ursache dauern noch an.

Maschinen fliegen seit heute wieder von Laage

Am Morgen hoben zwei Eurofighter-Maschinen in Laage bei Rostock wieder zu Übungsflügen ab, wie ein Sprecher des Geschwaders 73 "Steinhoff" sagte. Täglich soll es wie vor dem Absturz wieder zwei Starts geben.