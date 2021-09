Bundeswehr flog Afghanen von Ramstein in den Kosovo aus

Tausende Afghanen, die aus ihrem Heimatland ausgeflogen wurden sind nach wie vor auf der deutschen US-Basis in Ramstein. Erstmals hat die Bundesregierung nun bestätigt, dass 38 von ihnen bereits am 1. September in einer Transall-Maschine der Bundeswehr nach Pristina im Kosovo gebracht wurden.

Wobei die Umstände unklar bleiben: Die NATO kümmert sich mit ihrer Operation 'Allied Solace' – übersetzt 'Alliierter Trost' – unter anderem um ihre ehemaligen Ortskräfte und unterhält dafür im Kosovo eine Aufnahmeeinrichtung.

Spekulationen über Sicherheitsbedenken

Gleichzeitig hatte die Nachrichtenagentur AP über Pläne der USA berichtet, Afghanen ins Kosovo zu bringen, die bei einer ersten Sicherheitsüberprüfung durchgefallen waren. Der Balkan-Staat hatte zugesagt, eine gewisse Anzahl Schutzbedürftiger vorübergehend aufzunehmen. Gründe für den Flug nach Pristina nennt das Verteidigungsministerium nicht. Nur, dass er im Rahmen der NATO-Operation stattfand.

Das Kosovo hatte bereits im Vormonat erklärt, bis zu 2.000 schutzbedürftige Afghanen vorübergehend aufnehmen zu wollen. Bis zum Mittwoch sind in dem Balkanland knapp 700 Menschen aus Afghanistan eingetroffen. Das benachbarte Albanien hatte sich bereit erklärt, 4.000 Afghanen aufzunehmen.

Außenminister Maas und US-Amtskollege Blinken in Ramstein

Derweil beraten Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein US-Kollege Antony Blinken auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über die Lage in Afghanistan. Maas sagte, er freue sich sehr über die Möglichkeit sich hier zu treffen. Dies setze die gute und enge Kooperation, der letzten Wochen mit Blick auf Afghanistan fort.

Maas und Blinken wollten unter anderem darüber sprechen, wie die Evakuierungen von ausländischen Staatsbürgern und afghanischen Verbündeten weitergeführt werden könnten. Zudem wollten die beiden Minister in einer Videokonferenz mit Amtskollegen aus mehr als 20 Staaten über die generelle Lage in Afghanistan beraten.

Großteil der evakuierten Afghanen nicht mehr in Deutschland

Laut Bundesregierung haben von 34.000 nach Ramstein evakuierten Afghanen bereits 20.000 Deutschland wieder verlassen. Die Vereinigten Staaten hielten sich an die Vereinbarung, für die USA bestimmte Afghanen nach spätestens zehn Tagen auszufliegen. Den Stützpunkt verlassen dürfen die noch wartenden Schutzsuchenden nicht. Insgesamt gibt es laut Bundesinnenministerium bislang 90 Asylgesuche für Deutschland von in Ramstein gelandeten Afghanen.

Noch nicht gänzlich ausgeräumt ist der Vorwurf, es würden auch Afghanen in die USA ausgeflogen, die eigentlich eine Aufnahmezusage für Deutschland hätten und auch auf entsprechenden Listen stünden. "Positive Kenntnis" davon habe er nicht, sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf ARD-Nachfrage. Aber es liege "im Rahmen des möglichen". Eine Außenamtssprecherin beteuerte, ihr Ministerium habe alle für die Einreiseverfahren nötigen Informationen weitergegeben.