vor einer Minute

Bundeswehr: "Dramatische Szenen" am Flughafen in Kabul

Ein Bundeswehrgeneral beschreibt erstmals anschaulich, was sich in den vergangenen Stunden in Kabul abgespielt hat. Das Hauptproblem: afghanische Bundeswehrhelfer überhaupt zu finden und in die Ausreiseflugzeuge zu bringen.