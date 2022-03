Bundeswehr: Bundesregierung will F-35-Tarnkappenjets beschaffen

Es ist der erste Beschluss des milliardenschweren Modernisierungskozepts für die Bundeswehr: Die Bundesregierung will nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa F-35-Tarnkappenjets kaufen. Der geplante Auftrag ist Teil des nuklearen Abschreckungskonzepts der NATO, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben. Die Maschinen des Herstellers Lockheed Martin sollen als Nachfolgemodell der vor mehr als 40 Jahren eingeführten Tornado-Flotte beschafft werden.

Die F-35 gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt. Wegen einer speziellen Form und Außenbeschichtung ist die Maschine für gegnerisches Radar nur schwer zu entdecken.

Tornado-Flotte ist in die Jahre gekommen

Vorgesehen ist nach dpa-Informationen, bis zu 35 der Tarnkappenjets zu kaufen. Der bislang genutzte und nur mit immer größeren Aufwand einsatzfähig zu haltende Tornado wird in der Bundeswehr bisher auch für den elektronischen Luftkampf eingesetzt – das Stören, Niederhalten und Bekämpfen gegnerischer Luftabwehrstellungen. Für diese Aufgabe sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur weitere Eurofighter gekauft werden, nach dem Stand des Vorhabens 15 Stück. Der Hersteller Airbus muss diese aber in den nächsten Jahren erst noch technisch ausstatten, was als überaus anspruchsvoll gilt.

Damit sind frühere Pläne des Verteidigungsministeriums offenbar vom Tisch, das US-Flugzeug F-18 zu kaufen. Die F-18-Kampfjets hätten für einen Einsatz mit Atomwaffen noch zertifiziert werden müssen. Nach einem Gespräch von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mit Kanzler Olaf Scholz im Januar (beide SPD) war ein breiter angelegter Prüfauftrag erteilt worden. Die F-35 ist bereits für Atomwaffen zertifiziert sowie begrenzt den elektronischen Kampf ausgerüstet.

Ende für europäisches "Kampfflugzeug der Zukunft"?

Dass die US-Kampfjets erst jetzt gekauft werden sollen, hängt auch mit gemeinsam mit Frankreich betriebenen Pläne für den Bau eines europäischen «Kampfflugzeugs der Zukunft» (FCAS/ Future Combat Air System) zusammen. Aus Sicht der Bundesregierung sind diese Bedenken jetzt anscheinend in den Hintergrund getreten. Zudem nutzen auch NATO-Partner in Europa die F-35. Es seien also "Synergieeffekte" im Betrieb möglich.

Tornado-Austausch im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart

Die Ampel-Koalitionäre hatten die Beschaffung eines Tornado-Nachfolgemodells im Koalitionsvertrag vereinbart. "Wir werden zu Beginn der 20. Legislaturperiode ein Nachfolgesystem für das Kampfflugzeug Tornado beschaffen. Den Beschaffungs- und Zertifizierungsprozess mit Blick auf die nukleare Teilhabe Deutschlands werden wir sachlich und gewissenhaft begleiten", heißt es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP.

US-Atombomben in der Eifel

Offiziell nie bestätigt, aber eine Art offenes Geheimnis: In Büchel in der Eifel sollen 20 thermonukleare B61-Gravitationsbomben der US-Streitkräfte lagern, die bisher unter deutsche Tornados geklinkt werden können.