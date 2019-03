Kampagne für Fahrradhelme: Ministerium sorgt für Shitstorm

Eines der Gesichter der neuen Kampagne ist die "Germany’s next Topmodel"-Kandidatin Alicija. Leicht bekleidet und mit einem Fahrradhelm auf dem Kopf soll sie junge Radfahrerinnen und Radfahrer dazu bewegen, Helme aufzusetzen.

Daneben gibt es bei der Aktion noch weitere Fotos mit leicht bekleideten Menschen, deren sicherstes Kleidungsstück der Helm zu sein scheint.

"Mehr als die Hälfte der jungen Radfahrerinnen und Radfahrer sagen von sich selbst, dass sie nie oder nur selten einen Helm tragen. Und warum nicht? Weil es angeblich nicht cool aussieht." Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

Cool soll auch das Motto der Aktion sein: "Looks like shit. But saves my life." Der Spruch entspreche vielleicht nicht so ganz dem üblichen Behördendeutsch. Er bringe aber die Botschaft ziemlich genau auf den Punkt: Helme retten Leben, meint Scheuer. Er setzt darauf, dass die Kooperation mit "Germany's next Topmodel" dazu beiträgt, dass Fahrradhelme ein besseres Image bei jungen Menschen bekommen – ähnlich wie Skihelme.

Kritik kommt aus dem Netz

Unter dem Hashtag #HelmerettenLeben stößt die Aktion auf Twitter nicht nur auf Zustimmung. So wirft ein User dem Ministerium „Sexismus“ vor, andere fordern die Behörde auf, sich endlich um eine sichere Infrastruktur zu kümmern. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum gerade mit leicht bekleideten Menschen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr geworben wird.