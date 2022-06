Bundesverfassungsschutz bekommt erstmals Vizepräsidentin

Das Bundesamt für Verfassungsschutz bekommt zum ersten Mal eine Vizepräsidentin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beruft Felor Badenberg, Leiterin der Abteilung Rechtsextremismus und -terrorismus, als erste Frau auf den Posten, wie ihr Ministerium in Berlin mitteilte. Die 47-Jährige soll ihr Amt am 15. Juni antreten.

Zum Artikel: "Mehr als 300 Fälle von Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden"

Juristin mit Wurzeln im Iran

Badenberg wurde in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren und kam im Alter von zwölf Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie ist promovierte Juristin und seit 2006 beim Verfassungsschutz. Sie arbeitete zunächst in der Abteilung Auslandsbezogener Extremismus und war später unter anderem in der Personalverwaltung tätig sowie in den Bereichen Spionageabwehr und Cyberabwehr. Seit Januar 2020 leitet sie die Abteilung für Rechtsextremismus und -terrorismus.

Damit bildet Badenberg künftig gemeinsam mit dem anderen Vizepräsidenten des Bundesamts, Sinan Selen, und Präsident Thomas Haldenwang die Führungsspitze der Behörde. Ihre Stelle wird nicht neu geschaffen: Sie füllt eine Vakanz, die durch den Wechsel von Michael Niemeier ins Bundesinnenministerium entstanden ist.

"Wertvolle Erfahrungen und herausragende Expertise"

Haldenwang lobte Badenbergs "wertvolle Erfahrungen und herausragende Expertise" im Verfassungsschutz. Beim Aufbau der Abteilung Cyberabwehr und der Neustrukturierung der Bekämpfung des Rechtsextremismus habe sie "wesentliche Impulse" gesetzt.

Innenministerin Faeser erklärte: Badenberg bringe mit ihrer Führungsstärke und Erfahrung genau das mit, "was das Führungsteam um Präsident Haldenwang angesichts der großen Herausforderungen braucht, denen der Verfassungsschutz begegnen muss".