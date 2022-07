Bundesverfassungsgericht prüft EU-Corona-Fonds: Darum geht es

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt zwei Tage lang über das deutsche Ratifizierungsgesetz zum Corona-Hilfsfonds der EU. Brüssel will mit 750 Milliarden Euro die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abmildern. Die Kläger meinen, dass der Fonds zu einem Einstieg in eine gemeinschaftliche Verschuldung auf EU-Ebene führe. Dies verstoße gegen das Grundgesetz. Im April 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen den Fonds abgewiesen. Nun wird über die Klagen ausführlich verhandelt. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Worum geht es?

Der Streit dreht sich um das Aufbauprogramm mit dem offiziellen Namen "Next Generation EU". Im Dezember 2020 hatten die Staats- und Regierungschefs die EU-Kommission ermächtigt, an den Kapitalmärkten bis zu 750 Milliarden Euro aufzunehmen. Die Staaten waren sich einig, dass die Folgen der Krise nur mit einer derart "außerordentlichen Reaktion" bewältigt werden könnten. In Karlsruhe geht es jetzt um die Frage, ob die EU mit dem Hilfsfonds ihre Kompetenzen überschritten hat und deshalb der Bundestag ihm hätte nicht zustimmen dürfen.

Wie soll der Fonds konkret funktionieren?

Von den insgesamt 750 Milliarden Euro sollen die EU-Länder etwa die Hälfte als Zuschüsse bekommen, die andere Hälfte in Form von Krediten, die die Empfängerländer zurückzahlen sollen (bis spätestens Ende 2058). Die Förderung kommt vor allem Projekten zugute, die eine umweltfreundlichere und digitalere Wirtschaft voranbringen. Jeder Staat musste dafür einen Plan mit konkreten Vorhaben vorlegen. Und für diesen Fonds darf sich die Kommission in Brüssel im Namen der EU Geld am Kapitalmarkt leihen. Dem Fonds haben mittlerweile alle EU Staaten zugestimmt - auch der Bundestag. Und gegen diese Zustimmung des Bundestages liegen beim Bundesverfassungsgericht mehrere Klagen vor, unter anderem von dem Wirtschaftsprofessor und AFD-Mitgründer Bernd Lucke.

Wie profitieren Deutschland und die anderen Staaten?

Die größten Summen gehen an besonders hart getroffene Länder wie Italien und Spanien. Deutschland rechnete mit Zuschüssen von fast 26 Milliarden Euro netto. 90 Prozent davon sollen in Klimaprojekte und die digitale Transformation fließen, etwa in Wasserstoff-Forschung, klimafreundliche Mobilität und ein stärker digital orientiertes Bildungssystem. Der Kauf von Elektro-Autos, -Bussen und -Zügen soll gefördert und die Lade-Infrastruktur ausgebaut werden.

Wie begründen die Kläger ihre Verfassungsbeschwerden?

Die Kläger meinen, dass der Corona-Hilfsfonds zu einer gemeinschaftlichen Verschuldung der EU-Staaten führt. Und das verstoße sowohl gegen EU-Recht als auch gegen das Grundgesetz. Deutschland, sagen die Kläger, gehe unkalkulierbare milliardenschwere Risiken ein, und der Hilfsfonds könne dazu führen, dass der deutsche Staat und damit die Steuerzahler die Schulden anderer EU-Länder übernehmen müssten. Und das verstoße gegen die EU-rechtliche Vorgabe, dass ein Mitgliedstaat nicht für die Schulden der anderen Länder haften darf. Auch der Bundesrechnungshof hatte den Hilfsfonds kritisiert. Er hatte im vergangenen Jahr erklärt, Deutschland werde durch den Fonds unterm Strich mit 65 Milliarden Euro belastet. Hinzu kämen weitere Haftungsrisiken in dreistelliger Milliardenhöhe. Bundesregierung und Bundestag hatten dagegen erklärt, das Vorgehen sei rechtskonform.

Was passiert jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht?

Zum Kern des Grundgesetzes gehört, dass der Bundestag über alle wesentlichen Einnahmen und Ausgaben entscheidet. Außerdem haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf, dass alle EU-Stellen nur diejenigen Zuständigkeiten ausüben, die ihnen von den einzelnen Staaten übertragen wurden. Die Richterinnen und Richter haben zu klären, ob der EU-Corona-Fonds eines dieser Prinzipien verletzt - oder sogar beide. Im Eilverfahren hatten sie den Start ermöglicht, um schnelle Hilfen nicht zu blockieren und keinen politischen Scherbenhaufen zu hinterlassen. In dem Beschluss von April 2021 steht aber auch, dass ein Verfassungsverstoß nicht ausgeschlossen sei.

Welches Urteil ist wann zu erwarten?

Das lässt sich nicht vorhersagen. Möglich ist auch, dass der Zweite Senat in Karlsruhe einige Rechtsfragen an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg weiterreicht. Das Urteil ist frühestens in einigen Monaten zu erwarten.

(Quellen: dpa und ARD-Rechtsredaktion Karlsruhe)