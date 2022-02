Bundesverfassungsgericht entscheidet über Pflege-Impfpflicht

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht an diesem Freitag seine Entscheidung über einen Eilantrag gegen das Gesetz zur Corona-Impfpflicht in Kliniken und in der Pflege. Gibt es dem Eilantrag statt, könnte es sein, dass die Bestimmungen bis zur Entscheidung in der Hauptsache außer Kraft gesetzt werden.

74 Verfassungsbeschwerden

Zuletzt waren 74 Verfassungsbeschwerden von rund 300 Klägerinnen und Klägern gegen die Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal in Karlsruhe eingegangen.

Die Impfpflicht gilt für Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen und war von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden.

Was die Pflege-Impfpflicht bezweckt

Das Gesetz will alte und geschwächte Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Die betroffenen Beschäftigten des Gesundheits- und Pflegesektors müssten bis zum 15. März 2022 nachweisen, dass sie voll geimpft oder genesen sind - oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Fehlt der Nachweis, soll das Gesundheitsamt informiert werden. Es kann ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot aussprechen, hat aber Ermessensspielraum.

Bayerns Sonderweg bei Teil-Impfpflicht stößt auf Kritik

Die Gerichtsentscheidung darüber kommt in einer politisch brisanten Zeit, denn zwischen der Bundesregierung und der bayerischen Landesregierung tobt ein Streit über die Regelung.

Bayern kündigte vor einigen Tagen an, das von Bund und Ländern am 10. Dezember einvernehmlich und mit Zustimmung Bayerns beschlossene Bundesgesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht zunächst nicht umsetzen zu wollen. Die Bundesregierung mahnte die Landesregierung daraufhin, dass sie sich an das Gesetz halten müsse - wenn es denn vor dem Obersten Gericht Bestand hat.