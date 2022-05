Bundesverfassungsgericht billigt Pflege-Impfpflicht

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist dem Bundesverfassungsgericht zufolge rechtens. Der Gesetzgeber verfolge den legitimen Zweck, vulnerable Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, entschieden die Karlsruher Richterinnen und Richter. Es sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass dem Schutz besonders gefährdeter Personen "Vorrang vor einer in jeder Hinsicht freien Impfentscheidung gegeben" worden sei.

Die Impf-Nachweispflicht greife zwar in die grundrechtlich geschützte körperliche Unversehrtheit ein, diese Interessen der Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich müssten letztlich aber zurücktreten. Das Grundgesetz sehe auch eine Schutzverpflichtung vor - und der Gesetzgeber müsse sich schützend vor das Leben stellen. Ältere und immungeschwächte Menschen hätten nicht nur ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder sogar tödlichen Krankheitsverlauf, sondern sie sprächen auch schlechter auf eine Impfung an. Der sehr geringen Wahrscheinlichkeit von gravierenden Folgen einer Impfung stehe im Ergebnis die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung von Leib und Leben vulnerabler Menschen gegenüber.

Teil-Impfpflicht gilt seit Mitte März

Mehrere Dutzend Menschen, viele von ihnen selbst in Gesundheitsberufen beschäftigt, waren mit einer Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe gezogen. Ihren Eilantrag zur vorläufigen Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht lehnte das Gericht im Februar ab. Damit konnte sie Mitte März in Kraft treten. Seitdem müssen die Beschäftigten in Gesundheitsberufen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind.

